Lokalsport

Flotter Start, rasantes Ende: ECN gewinnt 13:1

Der Nordhorner Eishockey-Verbandsligist festigte durch den nie gefährdeten Heimsieg gegen die Harsefeld „Tigers“ seine Tabellenführung. Das erste Tor vor rund 800 Zuschauern fiel schon nach 47 Sekunden.

Nordhorn. Es war nur fair, dass der EC Nordhorn am Sonntagabend mit dem Beginn seines Heimspiels gegen die „Tigers“ des TuS Harsefeld so lange gewartet hat, bis die auch die letzten noch vor der Halle anstehenden Zuschauer Einlass gefunden hatten – immerhin konnten auch sie so das erste Tor des heimischen Eishockey-Verbandsligisten verfolgen. Denn nur 47 Sekunden waren gespielt, als Kapitän Alex Zimbelmann den Goalie des Tabellendritten aus dem Landkreis Stade erstmals überwand. Bis zum Ende eines unterhaltsamen Spitzenspiels fielen noch zwölf weitere Tore für den ECN, sodass Trainer Heiko Niere nach dem 13:1 (6:0, 1:1, 6:0)-Erfolg zufrieden feststellte: „Wir haben es gut gemacht. Das war ein schöner Heimspiel-Abschluss.“ Das etwas lustlose zweite Drittel, das die Harsefelder sowohl auf dem Eis als auch im Ergebnis ausgeglichen gestalten konnten, vergaß er lieber ganz schnell: „Da sind wir zu wenig gelaufen.“

Unter anderem dank einer Freikarten-Aktion verfolgten rund 800 Zuschauer den letzten Auftritt des Jahres – und damit erheblich mehr als bislang üblich in dieser eher spannungsarmen Verbandsliga-Spielzeit. Und die kamen über weite Strecken auf ihre Kosten, auch weil die Gäste im Rahmen ihrer Möglichkeiten versuchten, mit dem Ligaprimus aus Nordhorn mitzuspielen. Unmittelbar nach Zimbelmanns 1:0 etwa musste ECN-Torwart Marek Hanisz zwei Glanzparaden innerhalb von zehn Sekunden zeigen, im Gegenzug allerdings schoss Adrian Matula das 2:0. Ähnliches Bild sechs Minuten später: Hanisz vereitelte eine gute Chance der „Tigers“, seine Teamkollegen konterten direkt danach in Unterzahl klasse – 3:0. Überhaupt gelangen ihnen viele schöne Tore – von der gelungenen Kombination mit dem Abschluss von Lars Schellerhoff (zum 5:0) bis zum satten Schlagschuss in den Winkel von Karel Horak (8:1). Gerade in der Schlussphase drehte der ECN noch einmal richtig auf und schoss drei Tore.

Weniger gut gefielen Trainer Niere einige Undiszipliniertheiten gleich im ersten Drittel mit vielen Strafen. Während Leo Lämmchen für seine 2+2-Zeitstrafe wegen unnötiger Härte beim Coach noch auf Verständnis stieß, weil er vor seiner kurzen Rauferei überhart angegangen worden war, musste sich Jörn Reinink noch in der ersten Drittelpause einige deutliche Worte anhören. Er hatte wegen eines Stockschlags eine Spieldauer-Disziplinarstrafe kassiert – und das in einer Partie, in dem sich der Klub auch einigen möglichen neuen Sponsoren präsentierte.