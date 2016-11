Nordhorn

Fliegerbombe in Nordhorn gesprengt

In Nordhorn-Klausheide ist auf dem Flugplatz eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden worden. Sie wurde gegen 13.10 Uhr gesprengt.

Nordhorn: Der Kampfbittelbeseitigungsdienst hat am Freitag eine Bombe aus dem zweiten Weltkrieg am Flugplatz Nordhorn-Klausheide gefunden und gesprengt. ev1.tv-Reporter Henrik Hille berichtet.



gn/fsu Nordhorn. Am Freitag gegen 13.10 Uhr wurde in der Nähe des Flugplatzes Nordhorn-Klausheide eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg von Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Niedersachsen kontrolliert gesprengt. Die Bombe war gegen 10.30 Uhr von einem Mitarbeiter des Forstbetriebes unweit des Flugplatzes in einem Waldstück gefunden worden.

Bombe um 13.10 Uhr kontrolliert gesprengt. Sperrungen aufgehovben, Flugverkehr wieder freigegeben. avr — Polizei Grf Bentheim (@Pol_Grafschaft) 4. November 2016

Von der Polizei wurde der Fundort im Umkreis von etwa 1000 Metern abgesperrt und vorsichtshalber der Flugverkehr auf der Landebahn des Flugplatzes eingestellt. Danach wurde die Bombe gesprengt.

Es handelte sich um eine Sieben-Kilo-Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg. Nach der erfolgreichen Sprengung wurden die Sperrungen wieder aufgehoben und der Flugbetrieb wieder frei gegeben. Bewohner aus Klausheide konnten in ihren Häusern bleiben, da sie nicht im Gefahrenbereich leben. Allerdings vibrierten Wände und Fensterscheiben während der Sprengung, berichteten GN-Leser unserer Redaktion.