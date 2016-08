Grafschaft

Fledermäuse finden selbst den Weg hinaus

Unerwarteter Besuch im Zimmer: Gerade im Sommer flattern schon mal Fledermäuse ins Haus. Doch das ist kein Grund zur Panik. Die Tiere finden durchs geöffnete Fenster wieder selbst nach draußen.

Nordhorn. Fledermaus im Zimmer – was nun? Diese Frage bekommen die Mitarbeiter des Tierparks Nordhorn recht häufig am Telefon zu hören. Zum Glück ist eine Fledermaus im Zimmer kein Grund zur Panik. Die interessanten kleinen Säugetiere sind Insektenfresser und für Menschen erst einmal ungefährlich. Man sollte sie nur nicht anfassen, denn spitze Zähne haben sie schon und mit denen verteidigen sie sich auch.

Als nachtaktive Tiere verwechseln sie manchmal Fenster mit dem Eingang ihrer Höhle und verstecken sich bei Tag dann hinter Vorhängen oder Schränken. Wer eine Fledermaus im Zimmer entdeckt, wartet ab bis es dämmert. Dann alle Fenster öffnen, sodass die Fledermaus ihren Weg nach draußen selber finden kann. In den dann folgenden Nächten sollten die Fenster geschlossen werden, damit sie nicht noch einmal wiederkommt. Wer eine verletzte Fledermaus findet, sollte sich dicke Handschuhe anziehen, die Fledermaus vorsichtig aufnehmen und auf ein Stoffstück in einen Pappkarton legen. Dann im Tierpark anrufen, damit am Telefon besprochen werden kann, wie dem Tier am besten geholfen wird.

