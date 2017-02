Grafschafter Schaufenster

Fischhandel Koelewijn mit neuem Geschäft

Der Niederländer Hillebrand Koelewijn und sein Kompagnon Jan Dirk ter Beek eröffnen am 1. Dezember ihr neues Fischgeschäft beim „Denekamper Center“ an der Ecke Denekamper Straße/Friedrich-Ebert-Straße in Nordhorn.

gn Nordhorn. Das Geschäft mit Imbiss wurde in monatelanger Arbeit modernisiert. Seit mehr als 26 Jahren sind die Niederländer mit ihrem Fischimbiss in Nordhorn präsent. Der Start erfolgte auf dem Gelände der ehemaligen Kaufhalle, wo sich jetzt das neue Einkaufscenter befindet. Von Nordhorn aus hat sich die gute Qualität des Fischangebotes von Koelewijn herumgesprochen. Seitdem ist das Fischgeschäft auch in Schüttorf, Bad Bentheim, Neuenhaus, Veldhausen, Uelsen und Lohne vertreten und darüber hinaus in Lingen und Haselünne. lm Mittelpunkt des Angebotes stehen Backfisch, Kibbelinge, Matjes und Frischfisch. Weitere Informationen: www.fischhandel-koelewijn.de/

