Grafschafter Schaufenster

Firma Weckenbrock stellt sich vor

Bild 1 / 2 Zum Thema Sicherheit gab es viele Antworten.

Spiel und Spaß gab es auch. Fotos: Lindwehr

Die Tischlerei Weckenbrock in Bad Bentheim an der Daimlerstraße 2 hatte am Samstag und Sonntag zu „Tagen der offenen Tür“ eingeladen.

hlw Bad Bentheim. Hunderte Besucher nutzten an den beiden Tagen die Gelegenheit, um einen Blick hinter die Kulissen des leistungsstarken und zuverlässigen Partners für alle hochwertigen Tischlerarbeiten zu werfen. Das Familienunternehmen besteht seit 1869 und ist einer der ältesten Handwerksbetriebe der Grafschaft Bentheim. Es stehen 7000 Quadratmeter Betriebsgelände und Produktions- sowie Ausstellungsfläche zur Verfügung. Großen Wert legt die Familie Weckenbrock auf Qualität, kompetente Beratung und fachmännischen Service. „Aus Erfahrung wird Fortschritt, aus Einsatz Erfolg und aus Leistung Perspektive“, sagen Heinrich, Heiko und Jens Weckenbrock, die das Unternehmens in der 4. und 5. Generation führen. Zu den dreißig fachkompetenten und stets geschulten Mitarbeitern zählen vier Tischlermeister, 22 Facharbeiter und vier Auszubildende. „Kompetenz, Beratung, Know-how, Erfahrung, Qualität und Verantwortung sind unsere Stärke“, erklärten Tischlermeister und Holz-Techniker Heiko Weckenbrock sowie Tischlermeister Jens Weckenbrock, die gern Rede und Antwort rund um individuelle Möbel, Fenster und Türen aus Holz, Kunststoff oder Holz-Aluminium standen. Die Tischlerei Weckenbrock ist in der Grafschaft Bentheim, dem Emsland, Münsterland und darüber hinaus dafür bekannt, dass das Unternehmen mit modernster Technik maßgerechte Lösungen in erstklassiger und handwerklich hochwertiger Arbeit bietet. Das Leistungsspektrum der Tischlerei Weckenbrock umfasst unter anderem folgende Tischlerarbeiten wie den Bau von Fenster- und Haustüren, Wintergärten, Innenausbau, Zimmertüren, Insektenschutz, Möbel, Objekteinrichtungen, Einbauschränke, Beschattungstechnik, Designvordächer, Schließanlagen, Sicherheitsbeschläge, Treppenanlagen, Isolierarbeiten, Rollläden, Reparaturen, Kundendienst und einen 24-Stunden-Schlüsseldienst. „Alle Leistungen stimmen wir optimal auf die Wünsche unserer Kunden ab. Unsere hochmotivierten Mitarbeiter erfüllen die hohen Erwartungen“, erklärte Heiko Weckenbrock, der den Kunden anbietet, sich auch in der Woche anzuschauen, wie beispielsweise Fenster gebaut werden. Tipps zur Sicherheit der eigenen vier Wände gaben vom Präventionsteam der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Dieter Rothlübbers und Heinz- Albert Hagels. Während sich die Kinder bei Spielen amüsierten und zeigten sich die großen Gäste von den praktischen Vorführungen zum Thema „Einbruch schwer gemacht“ beeindruck. Die Versuche, einfache und extra gesicherte Fenster von Weckenbrock mit Hebel- und Schlagwerkzeugen aufzubrechen, misslangen. Sie hielten den härtesten Bemühungen sehr lange stand, um die Einbrecher von ihrem Vorhaben abzuschrecken.

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen