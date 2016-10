Grafschafter Schaufenster

Firma TETTO-Net unterstützt Unternehmen

Kerstin Buller, Renate Albrecht, Ewald Straten und Reinhard Stellflug haben die Unternehmensberatung „TETTO-Net“ gegründet.

gn Nordhorn. Das Wissen darüber, wie man anstehende Herausforderungen im Unternehmen löst, entscheidet über Erfolg und Misserfolg. Das haben Kerstin Buller, Renate Albrecht, Ewald Straten und Reinhard Stellflug oft selbst erlebt und daher „TETTO-Net“ gegründet. Das Netzwerk bietet ab September im Mediapark Nordhorn Seminare und Workshops an, in denen Fach- und Führungskräfte gezielt das lernen, was bei der Umsetzung ihrer Entwicklungsvorhaben den Unterschied macht.

Die Seminarinhalte sind zugeschnitten auf die realen Herausforderungen Bei den Fortbildungen für Fach- und Führungskräfte geht es um aktuelle Themen wie Büroorganisation, Finanzbuchhaltung digitalisieren oder gesundes Wachstum managen. „Unsere Referenten sind Praktiker auf Ihrem Gebiet und zeichnen sich durch langjährige Berufserfahrung aus.“, betont Netzwerkmanagerin Kerstin Buller. Das Angebot richtet sich an mittelständische sowie kleine Unternehmen in der Grafschaft und Umgebung.

Im Rahmen einer Bestandsaufnahme wird die zugeschnittene Weiterbildung geplant. Damit die Weiterbildung nachhaltig greift und real unterstützt, bietet das „TETTO-Net“ eine Bestandsaufnahme und Zieldefinition an. Termine dafür sind ab sofort kostenlos und unverbindlich buchbar unter der Telefonnummer 05921 14862 oder im Web unter der Adresse www.tetto-net.de, wo ebenso das Veranstaltungsprogramm einsehbar ist.