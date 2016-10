Nordhorn

Feuerwerk ist Höhepunkt der Herbstkirmes

Die Herbstkirmes in Nordhorn lockt seit Freitag zahlreiche Gäste an. Am Dienstag um 22 Uhr endet das größte Grafschafter Volksfest mit einem bunten Höhenfeuerwerk. Eindrücke der Kirmes sehen Sie im Video.

Video Impressionen der Herbstkirmes in Nordhorn Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Zahlreiche Fahrgeschäfte und Verkaufsstände haben den Nordhorner Neumarkt fünf Tage lang zur Bühne des größten Grafschafter Volksfestes gemacht.

