Niedergrafschaft

Feuerwehrübung: Zug stößt mit Auto zusammen

Ein Großalarm in Hoogstede am Sonnabend war glücklicherweise nur eine große Übung der Feuerwehr. Dabei haben die Einsatzkräfte einen folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Zug simuliert.

Hoogstede. Am Samstagmorgen wird es um 9.30 Uhr laut auf der Hauptstraße in Hoogstede. Viele Sirenen sind zu hören, ein Zug mit etwa zehn Feuerwehrfahrzeugen ist auf dem Weg zum Bahnübergang Ringstraße im Ortsteil Scheerhorn. Hier ist es kurze Zeit vorher zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Güterzug der Bentheimer Eisenbahn gekommen. Dies ist das Szenario für eine Einsatzübung, die jedes Jahr stattfindet und an der die drei Orts-Feuerwehren aus Hoogstede, Ringe-Neugnadenfeld und Emlichheim beteiligt sind.

Beim Überqueren eines Bahnübergangs hat der Fahrer eines Autos einen herannahenden Zug übersehen. Das Auto kollidiert mit der Lokomotive und wird etwa 50 Meter mitgeschleift. Nach der Trennung der beiden Fahrzeuge überschlägt sich das Auto und bleibt mit der Dachseite an einem Baum liegen. Zwei Personen werden im vorderen Bereich des Autos eingeklemmt, zwei weitere Insassen können sich schwer verletzt aus dem Wagen befreien und entfernen sich unter Schock von der Unfallstelle.

Gefahrgut tritt aus

Der Lokomotivführer vollzieht sofort eine Notbremsung und bleibt mit dem Zug etwa 300 Meter weiter in Richtung Hoogstede an der Leebrücke stehen. Durch die Bremsung löst sich ein Flüssigkeitscontainer, der mit Monochloressigsäure gefüllt ist, und schlägt leck.

Der Lokführer, der unter Schock steht, bemerkt nicht die aus dem Waggon austretende Flüssigkeit und verätzt sich auf dem Weg zur Unfallstelle die Arme und Atemwege. Eine weitere Person, die den Zugführer begleitet, versucht, den Lokführer aus dem Gefahrenbereich zu entfernen, und verletzt sich ebenfalls.

Zusammenspiel bei Gefahrenlage wichtig

Nachdem der stellvertretende Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Ringe-Neugnadenfeld, Thomas Hesselink, den Alarm ausgelöst hat, trifft bereits nach wenigen Minuten das erste Einsatzfahrzeug an der Unfallstelle ein. Kurze Zeit später folgen weitere Fahrzeuge der Feuerwehr Emlichheim, der Feuerwehr Hoogstede und der Feuerwehr Ringe-Neugnadenfeld. Zuerst haben sich die Einsatzkräfte einen Überblick verschafft, dann werden schnell die benötigten Geräte und Maschinen bereitgestellt, Schläuche ausgerollt und vorbereitende Maßnahmen für die Rettung der verletzten Personen getroffen. Für die Betreuung der Verletzten sind Mitarbeiter des DRK-Ortsvereins Hoogstede zuständig.

Das Hauptaugenmerk wird bei dieser Übung auf das Zusammenspiel der Einsatzkräfte der verschiedenen Wehren und die Abarbeitung der gestellten Aufgaben und Gefahrenlagen gelegt. Schnell wird deutlich, dass die drei Wehren sehr gut zusammenarbeiten. So zeigt sich denn der Ortsbrandmeister der Feuerwehr Ringe-Neugnadenfeld und Mit-Organisator der Übung, Gerald Reinink, sehr zufrieden mit dem Ablauf: „Die Alarmierung hat prima geklappt. Die Vorgehensweise war vorbildlich. Es war insgesamt eine sehr gute Sache.“

Arbeitsintensiv und vorbildlich

Auch der stellvertretende Kreisbrandmeister, Ulrich Bölt, der die Übung beobachtet, äußert sich sehr zufrieden: „Die Kameraden haben ihre Aufgaben vorbildlich abgearbeitet. Vor allem der Einsatz rund um die Sicherung des Gefahrguts war sehr arbeitsintensiv. Doch hier geht die Sicherheit vor Schnelligkeit, sodass es gerade in diesem Bereich auch etwas länger dauern kann und darf. Wichtig bei dieser Übung war, dass alles in Gänze durchexerziert wurde.“ Und zum Abschluss meint Bölt: „Die Bürger der Samtgemeinde Emlichheim können sich sicher fühlen.“

Nach 90 Minuten heißt es „Feierabend“ und die Großübung in Scheerhorn ist für die 60 Frauen und Männer der drei Ortsfeuerwehren beendet.