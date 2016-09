Region

Feuerwehr rettet Pferd aus Fluss

Die Feuerwehr im emsländischen Lünne ist am Freitagabend zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausgerückt.

Lünne. Ein Reitpferd war gegen 19.25 Uhr in den Fluss „Große Aa“ gestürzt. Zwei Reiterinnen waren zuvor von Moorlage aus zu einem Ausritt entlang des Ufers aufgebrochen. Als sie eine Rast einlegten, um die Tiere grasen zu lassen, kam ein Pferd zu dicht an den Uferbereich und stürzte ins Wasser.

Aufgrund der steilen Böschung konnte das Tier nicht aus eigener Kraft an Land zurückkehren. Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen sowie acht Mann an. Die Einsatzkräfte mussten aber einen längeren Fußmarsch machen, um die Unglücksstelle zu erreichen. Sie forderten einen geländegängigen Unimog mit Kran an, um das Pferd aus seiner misslichen Lage zu retten.