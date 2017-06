Nordhorn

Feuerwehr Nordhorn löscht Buschbrand

Bild 1 / 3 Die Feuerwehr Nordhorn startete den Löschangriff über die Bahnschienen am Vennweg. Foto: Konjer

Ein Gebüsch stand am Mittwochabend in Nordhorn in Flammen. Foto: Konjer

Ein Gebüsch stand am Mittwochabend in Nordhorn in Flammen. Foto: Konjer

Von Jonas Schönrock

An der Marienburger Straße in Nordhorn stand am Mittwochabend ein Gebüsch in Flammen. Bei den Löscharbeiten stießen die Kameraden auf ein Hindernis.

Nordhorn. Zu einem brennenden Baum an der Marienburger Straße in Nordhorn ist die Freiwillige Feuerwehr Nordhorn am Mittwoch um 18.12 Uhr gerufen worden. Beim Eintreffen stellten die Feuerwehrleute fest, dass die Lage bedrohlicher als gemeldet war. Statt eines einzelnen Baumes brannte auf einer Fläche von etwa 50 Meter die Böschung inklusive Unterholz entlang der Bahnstrecke – direkt neben einer größeren Firmenhalle. Da sich der Brand aufgrund der trockenen Witterung der letzten Tage sehr schnell ausbreitete, drohten die Flammen auch auf die Firmenhalle überzugreifen. Der Zugang zum Brand war nur über ein Firmengelände möglich, dessen Tor allerdings verschlossen war. Der Betrieb war zu dieser Zeit nicht mehr besetzt. Die Feuerwehr entschied sich daher für einen Löschangriff über die Bahnschienen am Vennweg. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Bahnstrecke gesperrt. Von Vennweg aus wurde eine rund 100 Meter lange Wasserversorgung verlegt. Zwischenzeitlich konnte auch das Tor der Firma geöffnet werden, sodass auch von dieser Seite mit der Brandbekämpfung begonnen werden konnte. Das Feuer konnte den Feuerwehrangaben zufolge relativ schnell gelöscht werden, zudem wurde ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Firmengebäude verhindert. Im Einsatz waren insgesamt sechs Fahrzeuge beider Nordhorner Wachen mit rund 40 Kameraden. Die Brandursache ist bislang unbekannt.

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen