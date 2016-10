Niedergrafschaft

Feuerwehr Emlichheim rückt zur Übung aus

Von Oliver Wunder

Blaulicht und Sirenen in Emlichheim: Die Feuerwehr übt am Montagabend an einer Bohrstelle.

Emlichheim. Am neuen Erdöl-Bohrplatz an der Grenz-Aa zwischen Emlichheim und Schoonebeek findet am Montagabend eine Feuerwehrübung statt. Die Freiwillige Feuerwehr Emlichheim übt dort einen Unfall mit Personenrettung und auslaufendem Erdöl. Mehr dazu lesen Sie am Dienstag auf GN-Online.

Artikel zum Thema Emlichheim wieder im „Öl-Rausch“

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen