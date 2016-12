Niedergrafschaft

Feuer in Uelsen: Kein Hinweis auf Fremdverschulden

Bild 1 / 3 Im Obergeschoss eines Gebäudes an der Itterbecker Straße in Uelsen hat es am Mittwochmorgen gebrannt. Foto: Iris Kersten

Die Feuerwehr ist am frühen Mittwochmorgen an die Itterbecker Straße in Uelsen ausgerückt. Foto: Iris Kersten

Im Obergeschoss eines Gebäudes an der Itterbecker Straße in Uelsen hat es am Mittwochmorgen gebrannt. Foto: Iris Kersten

Von Andre Berends

Die Feuerwehr hat am Mittwochmorgen einen Brand in einer Unterkunft für Asylbewerber an der Itterbecker Straße in Uelsen gelöscht. Es gab keine Verletzten. Die Polizei sieht bislang keinen Hinweis auf Fremdverschulden.

Uelsen. In einer Unterkunft für Asylbewerber in Uelsen hat es am Mittwochmorgen gebrannt. Nach Angaben der Polizei stand ein Zimmer im Obergeschoss des Gebäudes an der Itterbecker Straße in Flammen. In dem Haus sind aktuell sechs Flüchtlinge gemeldet. Zur Brandzeit waren laut Polizei jedoch nur zwei Bewohner im Erdgeschoss anwesend. Die beiden Afghanen im Alter von 20 und 22 Jahren wurden gegen 5 Uhr durch einen Brandmelder aus dem Schlaf gerissen. Sie alarmierten die Rettungskräfte und konnten sich selbst unverletzt in Sicherheit bringen. Die Feuerwehren Uelsen und Nordhorn löschten die Flammen. Die aus Nordhorn angeforderte Hubrettungsbühne brauchte nicht eingesetzt zu werden. Das Haus ist nach Angaben der Polizei derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache laufen. „Bislang liegen keinerlei Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden vor“, berichtet die Polizei. Der Sachschaden am Gebäude wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Karte

