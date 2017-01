Nordhorn

Feuer in Nordhorner Innenstadt

Bild 1 / 3 Mit Hubrettungsbühne war die Feuerwehr im Einsatz. Foto: Sebastian Hamel

Zu einem Einsatz in die Innenstadt ist die Feuerwehr Nordhorn am Freitagabend ausgerückt. Foto: Stephan Konjer

Mit Infrarotkamera prüft die Feuerwehr den Brandort. Foto: Stephan Konjer

Von Oliver Wunder

Feueralarm in Nordhorn: In der Firnhaberstraße kam es am Freitag zu einem Brand in Büro- und Lagerräumen eines Geschäfts.

Nordhorn. Im ersten Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses in der Firnhaberstraße Ecke Hauptstraße in Nordhorn ist am Freitagnachmittag gegen 17.15 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Dabei wurden keine Personen verletzt. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in einem Büro- und Lagerraum aus. Hier sollen Gegenstände auf einem eingeschalteten Herd gebrannt haben. Die Feuerwehr Nordhorn hat den Brand schnell gelöscht. Dennoch zog der Qualm bis in ein Geschäft im Erdgeschoss. Passanten halfen Bewohnern Zuerst hatte es in der Alarmierung für die Feuerwehr geheißen, dass sich zwei Personen im Gebäude aufhalten sollen. Diese waren aber beim Eintreffen der Feuerwehr durch Passanten bereits ins Freie gebracht worden. Zwei Feuerwehrtrupps unter Atemschutz suchten das Gebäude trotzdem nach möglichen weiteren Vermissten ab. Sie wurden nicht fündig. Die Firnhaberstraße wurde für den Einsatz komplett gesperrt; auch der Einsatzort wurde weiträumig abgesperrt. Zahlreiche Schaulustige versuchten dennoch, die Löscharbeiten zu beobachten, verhielten sich aber laut Feuerwehr vorbildlich. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden rund 50.000 Euro, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr Nordhorn war mit neun Fahrzeugen und zahlreichen Kräften beider Standorte im Einsatz. Auch die Polizei war mit einem großen Aufgebot da.

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen