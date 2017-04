Ticker

Feuer im ehemaligen Kino Kosmos in Berlin

dpa Berlin. Das frühere Kino Kosmos in Berlin ist durch ein Feuer teilweise zerstört worden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung. Der Brand sei am Karfreitagmorgen an Plastikcontainern neben dem Gebäude ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Als die Feuerwehr eintraf, hatten Flammen bereits Schaufenster im Erdgeschoss und in der ersten Etage zerstört. Der Brand griff auch auf ein Büro im Gebäude über. Das „Kosmos“ auf der Karl-Marx-Allee wure 1961 als modernstes Kino der DDR eröffnet.