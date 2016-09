GN-Szene

„Fettes Brot“ rockt im Emsland

Am Freitag rockten König Boris, Doktor Renz und Björn Beton alias „Fettes Brot“ mit ihrer Tour „Teenager vom Mars“ die Emslandarena in Lingen. Dabei begeisterten die routinierten Partymacher die mehr als 3500 Zuhörer.

Lingen. Den Auftakt zu dem Konzert gab die Hip-Hop-Gruppe „Antilopen Gang“ aus Düsseldorf und Aachen. Obwohl das Publikum anfangs etwas verhalten war, schafften es die vier Musiker der Emslandarena einzuheizen. Schließlich hätten sie ihren Kollegen von „Fettes Brot“ versprochen, für super Stimmung zu sorgen, meinten die Musiker. Und sie hielten ihr Wort.

Während der anschließenden Umbaupause wurde die gute Stimmung mit Musik vom Band und dem Service der Emslandarena-Mitarbeiter aufrecht gehalten. Doch langsam stieg die Aufregung bei den Zuschauern, die nicht nur aus Lingen und Umgebung anreisten, sondern zum Teil auch lange Autofahren auf sich genommen hatten. Im Publikum waren viele langjährige „Fettes Brot“-Fans, die im Fan-Shirt nach Lingen gekommen waren. Steffi und Christof aus Lingen feierten auch schon im letzten Jahr gemeinsam mit „Fettes Brot“ in der Emslandarena. Für die Brüder Jasper und Lukas (beide 13 Jahre alt) war es hingegen das erste Konzert.

Schließlich gingen die Lichter in der Halle aus und dramatisch fielen nacheinander die beiden Vorhänge, die das aufwendige Bühnenbild mit mehreren Tannen zuvor verdeckten. „Fettes Brot“ stürmte die Bühne und startete mit ihrem Song „Teenager vom Mars“.

Während die Fans auf den Stehplätzen vorne an der Bühne von Anfang an mitrockten, brauchten die Zuschauer auf den Sitzplätzen die ersten paar Songs, um aufzutauen. Doch auch dieser Teil des Publikums stand schließlich auf den Plätzen und tanzte mit. Besonders die verschiedenen Lichteffekte und die Vielfalt an Songs haben der 16-jährigen Leonie aus Nordhorn gefallen.

Mit dem Hinweis der Band, dass bei ihren Konzerten immer viele Mädchen da sind, während andere Bands bloß von ihnen rappen, spielte „Fettes Brot“ ihren bekannten Song „Für immer immer“. Tatsächlich waren im Publikum auffällig viele weibliche Fans, die die Musiker bei diesem Song auch kräftig unterstützten. Eben diese Fans waren es auch, die auf den Schultern ihrer Begleiter saßen, als die Band ein Selfie von sich und der Menge schoss. Erst nach den mehreren Zugaben hat „Fettes Brot“ ein begeistertes Publikum verabschiedet, das während des Abends sichtlich viel Spaß hatte.