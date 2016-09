Ticker

Ferienflieger Tuifly soll in neuer Einheit aufgehen

dpa Hannover. Der Ferienflieger Tuifly soll in einen neuen Verbund mit einer anderen Airline integriert werden. Das geht aus einem Brief von Tuifly-Aufsichtsratschef Henrik Homann hervor, der der dpa vorliegt. Nach Informationen des „Handelsblatts“ soll Tuifly an der neuen Gemeinschaftsfirma 25 Prozent der Anteile halten.