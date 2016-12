Ticker

FC Bayern wieder Bundesliga-Tabellenführer

dpa Berlin. Der FC Bayern ist wieder Tabellenführer. Die Münchner bezwangen in der Fußball-Bundesliga Wolfsburg mit 5:0 und profitierten von der überraschenden 0:1-Niederlage von RB Leipzig in Ingolstadt. Dank der besseren Tordifferenz verdrängen die Bayern den punktgleichen Aufsteiger von Platz eins. Einen weiteren Dämpfer musste Dortmund mit dem 1:1 beim 1. FC Köln einstecken. Der Hamburger SV setzte durch ein 1:0 gegen den FC Augsburg den Aufwärtstrend fort. Tabellenletzter ist jetzt Darmstadt nach dem 0:1 in Freiburg.