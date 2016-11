Lokalsport

FC 09 unterliegt „Humännern“ aus Essen mit 1:3

Den ersten Satz entschieden die Schüttorfer Zweitliga-Volleyballer noch für sich, danach aber waren sie gegen den VV Humann weitgehend ohne Chance – zu hoch war die Quote eigener Fehler.

Schüttorf. Dem Heimsieg vor einer Woche gegen den Aufsteiger aus Schöneiche haben die Zweitliga-Volleyballer des FC Schüttorf 09 am Sonnabend keinen weiteren Erfolg hinzufügen können: Sie verloren am Samstagabend in der heimischen Vechtehalle gegen den VV Humann Essen mit 1:3 (29:27, 15:25, 18:25, 23:25). „Wir haben viel zu viele Eigenfehler gehabt“, ärgerte sich Trainer Stefan Jäger, „Essen musste nur auf unsere Fehler warten.“

Richtig spannend war es nur im ersten Durchgang. Die Essener führten mit 19:18, dann aber lagen die 09-Volleyballer mit 21:20 vorne. Denb ersten Satzball erspielte sich wiederum Essen, konnte den Durchgang bei einer 24:23-Führung aber nicht für sich entscheiden. In der Satzverlängerung legten die Schüttorfer meistens vor, Humann konterte – bis zum 28:27. Da schaffte der FC 09 einen zweiten Punkt in Folge und holte sich den ersten Satz. Sicherheit gab diese Führung aber nicht: Essen startete in Durchgang zwei direkt mit zwei Punkten und baute den Vorsprung danach über 8:4 und 14:9 sogar auf 20:10 aus. Nach dem Satzausgleich dominierten die Gäste weiter und gewannen auch den dritten Abschnitt ohne Probleme. Danach hielt der FC 09 das Geschehen zwar ausgeglichen, am Ende aber nutzte der VV Humann Essen seinen ersten Matchball und feierte einen souveränen 3:1-Sieg.