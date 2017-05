Lokalsport

FC 09 und Eintracht gewinnen ihre Heimspiele

In der Fußball-Bezirksliga setzten sich Schüttorf (4:1 gegen Schapen) und Nordhorn (4:0 gegen Laxten) am Freitag sicher durch. Der TuS Gildehaus unterlag beim Tabellenführer Papenburg nach guter erster Halbzeit mit 2:3.

Schüttorf/Nordhorn/Papenburg. Der FC Schüttorf 09 bleibt in der Fußball-Bezirksliga das einzige Team, das sich in dieser Saison noch keine Heimniederlage geleistet hat. Die Mannschaft von Trainer Michael Schmidt besiegte den FC Schapen am Freitagabend mit 4:1 (1:1) – dank einer Leistungssteigerung in der letzten halben Stunde. „60 Minuten lang war das eine unterdurchschnittliche Leistung von uns“, gestand Schmidt. Dabei waren die Schüttorfer früh durch Bertino Nacar in Führung gegangen, der sich mit einer Einzelaktion durch die Mitte durchsetze, den Torwart umspielte und zum 1:0 einschob (8.). Schapen antwortete jedoch nur zwei Minuten später mit dem Ausgleich: Luis Armando Mena Murillo nutzte einen 09-Fehler im Aufbau zum 1:1. „Gedanklich war die Mannschaft nicht frisch. Viele Spieler hatten nicht das Selbstvertrauen“, berichtete 09-Coach Schmidt, der das 2:1 als „Erlösung“ bezeichnete: Aus spitzem Winkel traf Bertino Nacar in die lange Ecke (61.). Das war der Startschuss für eine starke halbe Stunde, in der noch Floris Klümper per Kopf nach einer Ecke (63.) und Eray Bayraktar mit einem Foulelfmeter (73.) für den FC 09 trafen.

Tore: 1:0 Nacar (8.), 1:1 Mena Murillo (10.), 2:1 Nacar (61.), 3:1 Klümper (63.), 4:1 Bayraktar (73., Foulelfmeter).

Kevin Kamp trifft doppelt beim Heimsieg des SV Eintracht TV

Die Bezirksliga-Fußballer des SV Eintracht TV aus Nordhorn eilen von Erfolg zu Erfolg – und diesmal benötigten sie sogar nur gerade einmal eine Viertelstunde, um für klare Verhältnisse zu sorgen: Beim 4:0-Heimsieg am Freitagabend gegen den Tabellenneunten Olympia Laxten schossen sie drei Tore in den ersten 15 Minuten. Es war der achte Sieg im neunten Spiel, die Nordhorner klettern damit an Spelle/Venhaus II vorbei auf den fünften Tabellenplatz.

Eintracht-Coach Zoran Milosevic hatte insgesamt wenig zu meckern im Flutlichtspiel am Heideweg, zumal seine Truppe sich zunächst äußerst effizient vor dem gegnerischen Tor präsentierte. Kevin Kamp besorgte in der 6. Minute die Führung, kurz danach erhöhten Sergen Dönmez und Olavo Alves de Souza auf 3:0. Was man den dominierenden Gastgebern danach vorwerfen könnte: Sie haben in einem über weite Strecken einseitigen Duell gegen schwache Laxtener eine noch höhere Führung verpasst. Nachdem sie vor allem im ersten Durchgang viele Chancen vergeben hatten, fiel in der Schlussphase dann doch noch ein Tor: Kevin Kamp verwertete ein Zuspiel von Sturmpartner Dönmez zum 4:0-Endstand.

Tore: 1:0 K. Kamp (6.), .S. Dönmez (12.), 3:0 Alves da Souza (15.), 4:0 K. Kamp (86.)..

Gildehaus spielt nur eine Hälfte lang gut

Vor der Pause stark, nach dem Seitenwechsel klar unterlegen: Der TuS Gildehaus hat bei Blau-Weiß Papenburg, dem Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga, eine 2:3 (1:1)-Niederlage einstecken müssen. Das Team von Trainer Wolfgang Schmidt vergab am Freitagabend in der ersten Hälfte gute Chancen und damit die Möglichkeit, mit einer Führung in die Pause zu gehen – und das rächte sich. Papenburg ging bereits nach drei Minuten durch Abdulkadir Gecer in Führung. Der TuS tat sich erst schwer, doch mit dem 1:1, das Daniel Zwafing (Foto) mit einem Schuss aus 25 Metern erzielte (18.), waren die Gildehauser in der Begegnung angekommen. Im Anschluss vergab Tobias kleine Höötmann zwei Möglichkeiten: Er scheiterte mit einem Schuss aus 20 Metern an der Latte (26.) und der Keeper nahm ihm vor dem Tor den Ball vom Fuß (38.). Die Papenburger wurden nicht mehr gefährlich, sodass eine TuS-Führung zur Pause verdient gewesen wäre. Das Bild änderte sich aber im zweiten Durchgang. Papenburg machte viel Druck und kam erneut zu einem schnellen Treffer: Eine Ecke landete bei Max Geginat, der zum 2:1 in den Winkel traf (51.). Und auch dem dritten Tor ging ein Standard voraus: Wieder war es ein Eckball, der das 3:1 von Abdulkadir Gecer vorbereitete (68.). Die Gäste kamen mit einer ihrer ganz wenigen Szenen in der zweiten Hälfte nur noch zum 2:3, das Timon Minich erzielte (73.).

Tore: 1:0 Gecer (3.), 1:1 Zwafing (18.), 2:1 Geginat (51.), 3:1 Gecer (68.), 3:2 Minich (73.).