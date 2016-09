Lokalsport

FC 09: Mit spannender Mischung in die Saison

Die Schüttorfer Volleyballer starten am Sonnabend beim USC Braunschweig in die neue Spielzeit der 2. Liga. Mit sechs Zugängen hat sich das Gesicht des 09-Teams in der Sommerpause stark verändert.

Schüttorf. Mit einer bunten Mischung starten am Sonnabend die Volleyballer des FC Schüttorf 09 in die neue Spielzeit in 2. Bundesliga Nord. Um 19.30 Uhr sind die Obergrafschafter beim USC Braunschweig zu Gast. „Wir haben eine gute Kombination aus Jung und Alt und erfahrenen und unerfahrenen Spielern auf dem Niveau“, sagt Kapitän Philipp Lammering vor dem Saisonstart.

Auch in diesem Jahr geht es beim FC 09 mit Polen, Holländern und Kanadiern sehr international zu. Die meiste Erfahrung bringt mit Thorsten Schoen allerdings ein „Neuzugang“ aus den eigenen Reihen mit. Nachdem es in der zweiten Mannschaft, die in der Regionalliga über viele Jahre große Erfolge gefeiert hat, einen starken Umbruch gegeben hatte, entschied sich der Mittelblocker, noch einmal in der 2. Liga anzugreifen. „Thorsten hängt sich richtig rein und ist mit seiner positiven Art ein echter Gewinn für unser Team“, sagt Trainer Stefan Jäger über den Rückkehrer in die erste Mannschaft, der mit 43 Jahren drei Jahre älter ist als er selbst.

Auch bei den anderen fünf Zugängen gibt es eine spannende Mischung. So hat mit Daniel Gorski ein Zuspieler den Verein verstärkt, der zum ersten Mal in seiner Karriere kein Profi-Volleyballer mehr ist. Zuletzt war der Pole, zu dem die Schüttorfer bereits im vergangenen Jahr Kontakt hatten, in der Slowakei am Ball.

„Daniel ist ein Spieler, der uns wirklich weiter bringt“, sagt Jäger über den Nachfolger von Brett Anderson, der nach einer Saison beim FC 09 wieder in die USA zurückgekehrt ist. Dorthin hat es nach zwei Jahren auch Matt Stork wieder gezogen. Der flexibel einsetzbare Diagonalangreifer reißt im Vergleich zur vergangenen Saison die größte Lücke. Die Schüttorfer sind aber optimistisch, den Verlust ihres Hauptangreifers mit vereinten Kräften aufzufangen. „Der Kader ist mit 13 Spielern breiter aufgestellt als im vergangenen Jahr“, sagt Jäger.

Mit dem Kanadier Matthew Busse steht dem 09-Coach ein groß gewachsener Mittelblocker zur Verfügung, der bereits beim TSV Giesen Erfahrung in der 2. Bundesliga sammeln konnte. Mit Yannick van Dijk, Alexander Sellmayer und Thijs Nijboer haben sich außerdem drei Spieler mit guten Perspektiven dem Verein angeschlossen, die den Konkurrenzkampf innerhalb des Teams weiter erhöhen. In der Vorbereitung haben sie bereits gezeigt, über welches Potenzial sie verfügen.

Eine Auszeit wird sich in dieser Saison Johann Schumacher nehmen, der in den vergangenen zwei Jahren mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen hatte. Außerdem steht hinter der Zukunft von Dan John noch ein Fragezeichen. „Für beide stehen die Türen immer offen“, betont Jäger.

Die Stammplätze sind nicht so klar verteilt wie zuletzt. Das führt dazu, dass die Intensität auch im Training höher ist. Allerdings ist es für Jäger deshalb umso wichtiger, das Innenleben im Team zu moderieren. „Entscheidend ist, dass wir als Team auftreten und alle am selben Strang ziehen“, hebt der 09-Coach hervor.

Eine Neuerung gibt es auch im Umfeld. Mit Markus Schneider, der zuletzt im westfälischen Everswinkel als Trainer tätig war, hat Jäger jetzt auch einen Co-Trainer an seiner Seite. Außerdem geht Jäger zum ersten Mal als hauptamtlicher Trainer in eine Volleyball-Spielzeit. Neben den Aufgaben in der ersten Mannschaft hat er die Aufgabe, im Umfeld neue Strukturen aufzubauen und die Nachwuchsarbeit zu intensivieren. „Damit haben wir wichtige Grundlagen für die Zukunft geschaffen“, betont Manager Diedrich Lammering, der Hauptverantwortliche beim FC 09.

In der Vorbereitung steigerten sich die 09-Akteure in den vergangenen Wochen von Turnier zu Turnier stetig. „Es ist ein klarer Aufwärtstrend zu erkennen“, sagt Jäger. Vor allem wenn es drauf ankam, war sein Team zur Stelle. „Gegen die Zweitligisten haben wir bei den Turnieren immer gut ausgesehen. Auch Braunschweig haben wir schon geschlagen“, sagt Kapitän Lammering, der besonders in der Tatsache einen Vorteil sieht, dass der Kader in diesem Jahr frühzeitig komplett war.

Während die Schüttorfer in der Vergangenheit teilweise erst nach dem Ligastart alle Spielgenehmigungen vorliegen hatten, hatte das Team diesmal erheblich länger Zeit, um sich zu finden. Mit dem breit besetzten Kader streben die Schüttorfer einen Platz unter den Top fünf an. „Das ist ein realistisches Ziel“, so Jäger, der beim Erreichen der Vorgabe vor allem das eigene Potenzial im Blick hat. „Wichtig ist, dass wir Konstanz in unser Spiel bekommen. In der vergangenen Saison konnten wir gegen jeden gewinnen, aber auch gegen den Tabellenletzten verlieren“, blickt der 09-Coach zurück.

So gehen die Schüttorfer auch am Sonnabend in Braunschweig als Favorit ins Spiel, ein Selbstläufer wird das Duell allerdings keineswegs. „Wir fahren da hin, um drei Punkte zu holen. Ob uns das gelingt, wird aber hauptsächlich von unserer Leistung abhängen“, so Jäger.

Die Grafschafter Nachrichten berichten in ihrer Sonnabend-Ausgabe auf drei Sonderseiten über den Saisonstart in den 2. Volleyball-Bundesligen der Männer und Frauen – auch hier im E-Paper..