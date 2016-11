Lokalsport

FC 09 ist gleich doppelt gefordert

Die Schüttorfer Volleyballer bestreiten Heimspiele gegen Bitterfeld und Frankfurt. Die Voraussetzungen beim Grafschafter Zweitligisten sind gut: Erstmals in dieser Saison steht der komplette Kader zur Verfügung.

Schüttorf. Stark gefordert sind an diesem Wochenende die Volleyballer des FC Schüttorf 09 in der 2. Bundesliga. Das Team von Trainer Stefan Jäger kämpft gleich zweimal vor heimischem Publikum um Punkte. Samstagabend ist um 20 Uhr der VC Bitterfeld-Wolfen in der Vechtehalle zu Gast, morgen (16 Uhr) folgt die Partie gegen das Volleyball-Internat Frankfurt. „Für uns ist es in dieser Saison die erste Doppelaufgabe. Da wird es wichtig sein, die Kräfte zu dosieren“, sagt Jäger, der deshalb froh ist, dass er zum ersten Mal in dieser Spielzeit auf seinen kompletten Kader zurückgreifen kann.

So ist Bartlomiej Podgorski nach überstandener Bänderverletzung wieder eine Alternative im Diagonalangriff. Yannick van Dijk kann verletzungsbedingt allerdings noch nicht wieder an gewohnter Position angreifen. Dafür wird der Neuzugang aus Münster als zweiter Libero hinter Swen Kahofer fungieren. Für die zwei Partien haben sich die Schüttorfer viel vorgenommen. „Fünf Punkte wären eine tolle Ausbeute“, sagt Jäger. Dabei hat es vor allem das Spiel gegen das Topteam VC Bitterfeld-Wolfen in sich. In der vergangenen Saison verpassten die Bitterfelder knapp den Meistertitel hinter der TSG Solingen Volleys. Daran hatte auch der FC 09 seinen Anteil, der den Gästen in der Vechtehalle in der Schlussphase der Saison einen Punkt abknöpfte. Auch in dieser Saison ist das VC-Team mit 13 Punkten aus den ersten fünf Ligaspielen wieder auf gutem Kurs. Zuletzt gab es mit einer unerwartet deutlichen 0:3-Niederlage gegen die DJK Delbrück allerdings einen Dämpfer. Die Scharte will die Mannschaft von Trainer Karl Karden schnell wieder auswetzen.

Morgen ist dann eine große Wundertüte in der Vechtehalle zu Gast. Das Frankfurter Volleyball-Internat, in dem Junioren-Nationalspieler aus weiten Teilen Deutschlands zusammengezogen sind, ist eine Mannschaft, bei der es stark auf die Tagesform ankommt. Außerdem ist die Mannschaft von Junioren-Bundestrainer Matus Kalny von Freitag bis Sonntag gleich dreimal in der Liga im Einsatz. „Wir werden sehen, wie sie das wegstecken“, blickt Jäger voraus.

Für die zwei Spiele am Wochenende haben sich die 09-Verantwortlichen auch einiges im Rahmenprogramm ausgedacht. So wird es eine Doppelspieltagskarte geben. Wer Samstag zum Spiel gegen Bitterfeld kommt, hat Sonntag gegen Frankfurt freien Eintritt. Ein ungewohntes Bild wird es auch bei den Ballrollern und Wischern geben. Heute werden die Frauen der Landesligamannschaft TuS Saxonia Münster diese Aufgabe übernehmen. Am Sonntag wird der Altersschnitt noch weiter angehoben. Dann sitzen die Hobby-Oldies des FC 09 am Spielfeldrand. „Die haben von der Aktion der Münsteranerinnen gehört und wollten sich dann nicht lumpen lassen“, berichtet Jäger lachend.