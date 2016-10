Lokalsport

FC 09 gibt Führung in Unterzahl aus der Hand

Die Schüttorfer Bezirksliga-Fußballer bleiben nach einem 2:2 (2:0)-Unentschieden gegen den VfL Weiße Elf Nordhorn Tabellenzweiter. Der SV Wietmarschen wartet nach einem 1:3 (0:1) gegen Laxten weiter auf den ersten Sieg.

gn Schüttorf/Wietmarschen. Der FC Schüttorf 09 ist auch im zehnten Spiel in der Fußball-Bezirksliga ungeschlagen geblieben. Gegen den VfL Weiße Elf reichte es am Freitagabend allerdings nur zu einem 2:2 (2:0)-Unentschieden. Da Blau-Weiß Papenburg am Mittwoch beim FC Leschede mit 5:2 gewonnen hatte, haben die Emsländer die Schüttorfer in der Tabelle vorerst überflügelt.

Dabei hatte der FC 09 zwischenzeitlich beste Voraussetzungen, vom zweiten Tabellenplatz wieder an die Spitze zu springen. Unter Flutlicht im heimischen Sportpark präsentierte sich die Mannschaft des Trainergespanns Rainer Sobiech und Michael Schmidt vor dem Pausenpfiff in einer insgesamt chancenarmen Halbzeit treffsicher. Eray Bayraktar brachte die Platzherren mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 22 Metern in Führung (8.). Sekunden vor dem Pausenpfiff ließ Jan Baier das 2:0 folgen. Der Schüttorfer Außenspieler profitierte bei seinem Treffer von einem Abstimmungsfehler in der VfL-Defensive.

Nach der Pause kämpften sich die bis dahin harmlosen Nordhorner in die Partie. Nachdem Spielertrainer Dennis Brode kurz nach Wiederanpfiff noch eine gute Chance vergeben hatte, wurde er wenig später von Baier regelwidrig am Abschluss gehindert. Die Folge: Rote Karte wegen Notbremse und Strafstoß. Vom Elfmeterpunkt blieb Timo Kepplin cool und verkürzte auf 1:2 (58.). In Überzahl drückte der VfL Weiße Elf aufs Tempo und belohnte sich durch einen Brode-Treffer nach Vorarbeit von Hendrik Deelen mit dem Ausgleich (75.). In der Schlussphase lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch, wobei Bertino Nacar in der 89. Minute das 3:2 für die Gastgeber auf dem Fuß hatte. Sein Schuss verfehlte aber das Tor.

Bereits am Sonnabend gibt es ein Wiedersehen beider Mannschaften – auf dem Oktoberfest in Schüttorf.

1:3 – Wietmarschen wartet weiter auf den ersten Sieg

Im Duell der beiden sieglosen Teams der Fußball-Bezirksliga hat der SV Wietmarschen eine Niederlage auf eigenem Platz kassiert. Die Grafschafter unterlagen am Freitagabend Olympia Laxten verdientermaßen mit 1:3 (0:1). Nach einem ordentlichen SVW-Start mit kleineren Gelegenheiten schlugen die Gäste in der 22. Minute zu: Simon Chapman nutzte ein Durcheinander im Strafraum der Hausherren nach einer Ecke und traf zum 1:0. Danach übernahm Olympia die Spielkontrolle, Wietmarschen kam nur noch zu einer Chance, als Andreas Groven eine Flanke vor dem Tor hauchdünn verpasste (32.). In der zweiten Hälfte legte Laxten schnell den zweiten Treffer nach: Benjamin Jose setzte einen Kopfball ins lange Eck (49.). Mit dem zweiten Gegentor schien die Moral der Hausherren gebrochen zu sein, doch wie aus dem Nichts sorgte der eingewechselte Patrick Keen mit seiner ersten Aktion für Hoffnung, als er mit einem Kopfball auf 1:2 verkürzte (56.). Kurzzeitig verlief die Partie im Anschluss ausgeglichen – bis die Gäste aus Laxten mit dem dritten Tor für die Entscheidung sorgten: Jannik Looschen stellte nach einer schönen Einzelleistung auf 3:1 für die Emsländer (69.).