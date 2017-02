Lokalsport

FC 09 gerät immer mehr in die Bredouille

Das 09-Team hatte erneut vor heimischer Kulisse gegen einen direkten Konkurrenten das Nachsehen. Die Luft im Abstiegskampf wird nach dem 0:3 gegen Braunschweig immer dünner.

Schüttorf. Die Volleyballer des FC Schüttorf 09 geraten in der 2. Bundesliga immer mehr in die Bredouille. Am Sonntag hatten die Obergrafschafter mit 0:3 (21:25, 25:27, 21:25) im Duell gegen den USC Braunschweig das Nachsehen – und mussten damit erneut vor heimischer Kulisse einem Konkurrenten im Abstiegskampf die Punkte überlassen. Der Sieg der Gäste vor rund 400 Zuschauern in der Vechtehalle war absolut verdient: Während die Braunschweiger als Kollektiv auftraten, produzierten die Schüttorfer viel zu viele Fehler. „Einige scheinen den Ernst der Lage immer noch nicht erkannt zu haben. Wir stecken mitten im Abstiegskampf. Mit solch einer Vorstellung kann man gegen keine Mannschaft punkten“, sagte 09-Trainer Stefan Jäger.

Im ersten Durchgang wurde die 09-Misere vor allem von der Aufschlaglinie deutlich: Die Gastgeber machten alleine acht direkte Aufschlagfehler. Und mehrere Aufschläge, die im Feld der Braunschweiger landeten, waren einfach zu harmlos, um den Spielaufbau der Gäste unter Druck zu setzen. So setzte sich das USC-Team schnell auf 10:5 ab und hielt diesen Vorsprung.

Nach dem verlorenen ersten Satz kamen die Gastgeber ab dem zweiten Durchgang zwar besser ins Spiel, in den Schlussphasen der Sätze waren es aber die Braunschweiger, die das Geschehen bestimmten. So schienen die Schüttorfer bei einer 21:18-Führung auf dem richtigen Weg zu sein. Probleme in der Annahme sorgten aber dafür, dass sich das Blatt wendete. Beim 24:23 erspielten sich die Braunschweiger den ersten Satzball. Zwar gelang es dem 09-Team, zwei Satzbälle abzuwehren, im dritten Anlauf jubelten aber die Gäste.

Im dritten Durchgang ähnelte sich das Bild: Bei einer 18:14-Führung schienen die Schüttorfer wieder die besseren Karten zu haben. In der Schlussphase fehlte aber erneut die Konstanz im 09-Spiel. Beim 19:19 war der Tabellenvorletzte wieder auf Augenhöhe; eine Aufschlagserie von Hendrik Ahlborn beendete wenig später die Partie.

Während die Gäste ausgelassen feierten, herrschte beim FC 09 Tristesse. Wie überraschend der glatte 3:0-Sieg des USC war, wurde im Anschluss auch beim Tippspiel deutlich: Keiner der knapp 400 Zuschauer hatte sich vorher auf dieses Ergebnis festgelegt.

Mit 23 Punkten bleiben die Schüttorfer aktuell zwar noch auf Platz zehn, die Konkurrenz aus Tecklenburg und Braunschweig rückt aber immer näher. Besonders ernüchternd ist der Blick auf das schwere Restprogramm des FC 09. „Wir müssen in den nächsten Spielen punkten. Dazu müssen wir aber endlich den Schalter auf Abstiegskampf umlegen“, betonte Trainer Jäger.