Lokalsport

FC 09 erwartet Sonntag den Titelanwärter Giesen

Ein schweres Heimspiel steht den Schüttorfer Zweitliga-Volleyballern bevor. Das Spiel des FC 09 gegen den Tabellenzweiten aus Giesen ist auch ein Duell der beiden Führenden in der MVP-Wertung der 2. Liga.

Schüttorf. Im zweiten Saisonteil müssen die sich die Zuschauer der Zweitliga-Volleyballer des FC Schüttorf 09 bei den Heimspielen auf eine Änderung einstellen: Während das Team von Trainer Stefan Jäger in der Hinrunde stets am Sonnabend in der Vechtehalle antrat, werden die vier verbliebenen Partien vor heimischem Publikum jeweils am Sonntagnachmittag ausgetragen. Den Auftakt macht am Sonntag um 16 Uhr das Duell gegen den TSV Giesen – und die die hat es in sich. Schließlich haben sich die Gäste aus dem Raum Hildesheim den Aufstieg in die 1. Liga auf die Fahnen geschrieben und kommen als aktueller Tabellenzweiter nach Schüttorf. „Giesen hat eine starke Mannschaft und ist eindeutig der Favorit“, sagt Jäger, der aber auch hinzufügt: „Wir sind aber keineswegs chancenlos.“

Die 09-Volleyballer wollen da weitermachen, womit sie in den ersten beiden Spielen der Rückrunde angefangen haben. Kurz vor Weihnachten gelang gegen Hürth ein 3:0-Sieg, am vergangenen Wochenende schlugen sie Essen 3:1. „Das waren zwei verdiente und souveräne Siege gegen Mannschaften, gegen die wir in der Hinrunde keinen Punkt geholt haben“, hebt Jäger hervor.

Dafür macht der Trainer neben personellen Veränderungen vor allem den neuen Teamgeist aus. „Gegen Hürth und Essen haben wir uns absolut als Team präsentiert. Auch wenn nicht immer alles stimmte, waren das ganz andere Auftritte als in der Hinrunde“, betont er. Mit Giesen wird am Sonntag allerdings noch ein anderes Kaliber auf der anderen Seite des Netzes stehen. Mit dem polnischen Zuspieler Marcin Kapusniak, dem Slowaken Milan Hrinak (Außenangriff) und Mittelblocker Scott Siwicki aus den USA haben die Gäste – ähnlich wie der FC 09 – gleich mehrere ausländische Spieler unter Vertrag. Der Kopf des Teams ist aber Hauke Wagner. Der 29-Jährige führt mit sechs goldenen MVP-Medaillen die Wertung bei den wertvollsten Spielern in der 2. Bundesliga an. Direkt dahinter ist jedoch auch schon ein Akteur des FC 09 zu finden: Zuspieler Daniel Górski hat bereits sieben Auszeichnungen in der Tasche, davon fünf in Gold als Vertreter des siegreichen Teams. „Wir müssen versuchen, Hauke Wagner so gut wie möglich zu kontrollieren. Ganz auszuschalten ist er nicht“, sagt Jäger.

Im Hinspiel in Giesen waren die Schüttorfer auf einem guten Weg. In den ersten drei Sätzen agierten beide Mannschaften auf Augenhöhe, nach dem 1:2-Satzrückstand verlor der FC 09 nach einer Hinausstellung von Philip Schumacher allerdings den Faden und musste mit einer 1:3-Niederlage die Heimreise antreten. Das soll diesmal anders sein. „Wir wollen auf jeden Fall etwas Zählbares hier behalten“, betont Jäger. Personell steht allein hinter dem Einsatz von Swen Kahofer noch ein Fragezeichen.