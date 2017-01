Lokalsport

Favoriten duellieren sich schon im Eröffnungsspiel

SV Bad Bentheim und Vorwärts Nordhorn treffen zum Auftakt des Hallen-Masters aufeinander. Die Vorrundengruppe 1 mit den beiden Fußball-Landesligisten ist deutlich stärker einzustufen als die Gruppe 2.

fh Emlichheim. Am Dienstag standen sie sich in der Vorrunde beim Vechte-Cup in Schüttorf gegenüber, am Donnerstag bestreiten sie um 19 Uhr das Eröffnungsspiel beim Masters in Emlichheim: Der SV Bad Bentheim und der SV Vorwärts Nordhorn führen das Feld der Vorrundengruppe 1 an. Die beiden Landesligisten, die neben Gastgeber Union Emlichheim gesetzt waren für das Turnier der zwölf besten Grafschafter Hallenfußballteams, hatten die Organisatoren gebeten, am Donnerstag spielen zu können und nicht der Gruppe 2 zugeordnet zu werden, die morgen in der Vechtetalhalle ihre Spiele austrägt. Hintergrund: Bentheimer wie Nordhorner waren davon ausgegangen, dass sie sich für die Endrunde in Schüttorf am Freitag qualifizieren würden. Dass beide Turniere in diesem Jahr zeitgleich ausgetragen werden, bedauern vor allem die Trainer: „Schade, dass das in dieser Woche so gedrängt ist“, sagte SVB-Trainer Mario Fischer, nachdem sich sein Team am Dienstag in Schüttorf mit einem 6:2-Sieg gegen Vorwärts den Gruppensieg vor Nordhorn gesichert hatte.

Auch weil die beiden Landesligisten auf eigenen Wunsch der selben Gruppe zugeordnet wurden, sind beim Masters zwei leistungsmäßig ganz unterschiedlich einzuschätzende Vorrunden-Gruppen entstanden, obwohl die anderen Teams nach ihren Platzierungen in der Qualifikations-Tabelle zugelost wurden: Die Gruppe 1 mit dem SVB und Vorwärts, dem Bezirksligisten VfL Weiße Elf, den Kreisligisten Grenzland Laarwald und SV Veldhausen und der Niedergrafschafter A-Jugend-Auswahl ist deutlich stärker einzuschätzen, als die Gruppe 2, in der Bezirksligist Eintracht Nordhorn ausnahmslos auf Gegner trifft, die auf Kreisebene spielen: Union Emlichheim, Borussia Neuenhaus und der ASC Grün-Weiß 49 in der Kreisliga, der VfL Weiße Elf II und der SV Klausheide in der 1. Kreisklasse.

Die Mannschaften auf den Plätzen eins bis vier jeder Gruppe erreichen die Endrunde am Sonntag (14 Uhr). Insgesamt geht es um 1700 Euro Preisgeld, von denen allein 800 Euro an den Sieger gehen. Der Verlierer des Finales kann sich mit 450 Euro trösten; der Dritte erhält 300 Euro, der Vierte 150 Euro. Die Trainer stimmen über den besten Spieler und Torhüter des Turniers ab, die ebenso mit einem Sachpreis bedacht werden wie der erfolgreichste Torjäger. Dass sich im letzten Spiel am Sonntag gegen 17.30 Uhr erneut die Kontrahenten aus dem Eröffnungsspiel gegenüberstehen, ist gut möglich. „Das ist auch das wahrscheinliche Finale“, hebt Herbert Zwartscholten vom Organisatoren-Team den SV Bad Bentheim, der auch Titelverteidiger ist, und den SV Vorwärts aufs Favoritenschild.