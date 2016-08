Region

Farbspektakel mit kühlenden Brisen in Geeste

Eine zweite erfolgreiche Auflage erlebte das Holi-Heaven-Spektakel am Speicherbecken in Geeste. Bei guter Musik warfen die Besucher ihre Farbbeutel in die Menge.

Geeste. Die Sonne schien, die Temperaturen waren auszuhalten – beste Voraussetzungen für das Holi-Heaven-Spektakel. Weiß gekleidete Menschen strömten am Samstag in Richtung des Speicherbeckens. Am Eingang gab es die heute üblichen, genauen Sicherheitskontrollen, und dann konnten sich die Partygäste mit Sonnenbrillen und den üblichen Utensilien eines Holi-Heaven-Festivals ausstatten.

Die beiden Verkäuferinnen Anna und Anka hatten sechs verschiedene Farben im Angebot, die es später nach genauen Zeitangaben mit der großen Menge in die Luft zu werfen galt. Übrigens hatten die Veranstalter schon im Vorfeld darauf hingewiesen, dass eigene Farbkreationen nicht auf das Gelände gebracht werden durften.

Dazu gab es kleine Wasserspritzpistolen zur Abkühlung. Wer Atembeschwerden fürchtete, hatte die Möglichkeit, den passenden Mundschutz aufzusetzen. Nach den Farbbeutelwürfen sollte sich zeigen, dass diese Maßnahme durchaus Sinn hatte.

Thema Sicherheit groß geschrieben

Dass die Planer das Thema Sicherheit großgeschrieben hatten, zeigte sich daran, dass DLRG und Feuerwehr Geeste-Osterbrock rechtzeitig vor Beginn des Festivals ihre Plätze bezogen hatten. Da bei der großen Menge die Hitze am Nachmittag doch einen Pegel erreichte, dass eine Abkühlung durchaus sinnvoll sein konnte, setzten die Wehrmänner kurzerhand ihren Tanklöschwagen um, und nach einigen wenigen Handgriffen sauste eine kühlende Brise frischen Wassers über die Köpfe der johlenden Menge. Übrigens sah manch ein Holi-Gast plötzlich wieder wie frisch aus der Dusche kommend aus. Und Nachschub konnten die freundlichen Helfer ja jederzeit aus dem Speicherbecken holen.

Tanzboden gerät aus den Fugen

Neben all den unermüdlichen Helfern hinter den Kulissen sorgten die DJs 1st Choice, Deelectro, EmJo, Timbo und Hauptakteur David Puentez, dass der Tanzboden, der extra verlegt worden war, aus den Fugen geriet. So sehr, dass zwischendurch ein Techniker das Parkett nachbessern musste. Als Letztes legten sich dann Michael Mehl und die Holi Allstars so richtig ins Zeug, und die fast aus dem Häuschen geratene Menge hatte insgesamt sechs „Holi-Drops“ hinter sich gebracht.

Die Gemeinde Geeste hatte 2015 den richtigen Riecher, und so hat sich neben dem mit fast 20.000 Besuchern etablierten Shantychor-Festival eine zweite, musikalische Größe entwickelt, die sich speziell an jüngere Menschen richtet. Und wer weiß, stellt es die Gemeinde richtig an, könnten am Speicherbecken weitere Open-Airs, Pop und Rock oder zum Beispiel auch klassische Musikaufführungen veranstaltet werden. Geeste hat mit diesem Standort eine einmalige Adresse für beste Sommer-Party-Laune kreiert, um die sie manch andere Gemeinde beneiden dürfte.