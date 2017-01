Obergrafschaft

Falscher Taxifahrer tritt auf Schüttorfer ein

Ein Unbekannter hat sich kurz nach Weihnachten als Taxifahrer ausgegeben und einen jungen Mann in Schüttorf verletzt.

gn Schüttorf. Ein 24-jähriger Mann wurde in der Rosenstraße in Schüttorf von einem bisher unbekannten Mann mehrmals gegen den Kopf getreten, teilte die Polizei mit. Hierdurch erlitt der junge Mann Verletzungen im Gesicht. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag nach Weihnachten gegen 4.30 Uhr und wurde erst am Mittwochmittag durch die Polizei veröffentlicht.

„Vorausgegangen war, dass der Täter sich bei der Diskothek „Index“ als vermeintlichen Taxifahrer ausgegeben und dem Opfer eine Heimfahrt angeboten hatte“, sagte ein Polizeisprecher. Am Fahrtziel kam es dann im Laufe der Bezahlungen zu der Tat.

Vom Auto ist nur bekannt, dass es sich um einen beigefarbenen Mercedes der A-Klasse gehandelt haben soll. Der Täter wird als südosteuropäisch mit türkischem Akzent beschrieben. Er hatte eine kräftige Figur und soll etwa 30 Jahre alt und an die zwei Meter groß gewesen sein. Er hatte kurze krause schwarze Haare und war bekleidet mit einer dunklen Jeans und einem dunklen T-Shirt. Zeugen, die Hinweise auf das vermeintliche Taxi oder auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922 9800 in Verbindung zu setzen.