Falscher Paketbote bestiehlt Mann in Schüttorf

Ein Trickbetrüger hat einen 86-Jährigen in Schüttorf bestohlen. Er gab sich als Paketbote aus, schnappte sich die Brieftasche des Mannes und floh. Die Polizei sucht Zeugen.

gn Schüttorf. Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagmittag an der Finkenstraße in Schüttorf einen 86-jährigen Mann bestohlen. Der Mann klingelte laut Polizeibericht gegen 14 Uhr an der Haustür des älteren Mannes und gab sich als Paketbote aus. Er wolle einem Nachbarn eine Lieferung zustellen, dieser sei allerdings nicht zu Hause.

Der ältere Herr erklärte sich bereit, das Paket anzunehmen. Der Täter bat den Geschädigten um einen Kugelschreiber. „Als dieser sich kurz entfernte um einen solchen zu holen, nutzte der Unbekannte die Situation, um das Portemonnaie des Mannes zu stehlen und anschließend zu fliehen“, teilt die Polizei am Samstag mit.

Der vermeintliche Paketbote wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt und 1,90 Meter groß beschrieben. Er hatte eine sehr schlanke Statur und kurze Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Lederjacke. Der Mann habe gebrochenes Deutsch gesprochen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05923 2263 bei der Polizei Schüttorf zu melden.