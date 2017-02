Obergrafschaft

Falscher Führerschein in Unterhose versteckt

Ein 25-Jähriger fiel bei einer Polizeikontrolle auf der A 30 bei Waldseite auf: Er konnte keinen gültigen Führerschein aushändigen.

gn Waldseite. Die Bundespolizei hat Freitagnacht auf der Autobahn 30 einen 25-jährigen Mann ohne gültige Fahrerlaubnis erwischt. Einen gefälschten Führerschein hatte er in der Unterhose versteckt. Er war aus den Niederlanden eingereist und wurde auf dem Parkplatz „Waldseite-Süd“ kontrolliert. Dabei konnte der 25-Jährige weder Reisedokumente noch einen gültigen Führerschein vorweisen, teilte die Polizei am Montag mit. Bei der genauen Untersuchung auf der Dienststelle fanden die Beamten schließlich in der Unterhose des Mannes einen polnischen Führerschein. „Obwohl das Dokument gut gemacht war, erkannten die aufmerksamen Bundespolizisten schnell, dass der Führerschein gefälscht war“, so ein Sprecher der Bundespolizei. Offenbar war das ursprüngliche Lichtbild ausgetauscht und das Foto des 25-Jährigen nachträglich eingefügt worden. Der verfälschte Führerschein wurde beschlagnahmt. Weil der Mann offenkundig keinen eigenen Führerschein besaß, durfte er nicht weiterfahren.

Über polnische und niederländische Behörden konnte die wahre Identität des Mannes ermittelt werden. Ihn erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen.