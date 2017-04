Region

Falscher Alarm in Walchum: Keine Entführung

Eine mutmaßliche Entführung löste im emsländischen Walchum einen Großeinsatz aus. Später stellte sich jedoch heraus: falscher Alarm. Der Fall soll nun geklärt werden.

gn Walchum. Aufgrund eines Notrufes bei der Polizei in den Niederlanden gab es am Mittwochnachmittag einen Großeinsatz der emsländischen Polizei in Walchum und im Umland der Gemeinde. „In der Annahme, dass es in den Niederlanden zu einer Entführung eines 25-jährigen Mannes nach Walchum gekommen sei, wurden bei der Polizei alle notwendigen Einsatzkräfte alarmiert“, teilte die Polzei am Donnerstag mit. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Nachdem der namentlich bekannte Anrufer gegen 17.30 Uhr bei der Polizei die Entführung aufgrund von vorherigen Streitigkeiten behauptete, bestand laut Polizeibericht zunächst kein Zweifel am Ernstfall. Im Bereich der behaupteten Adresse in Walchum griff die Polizei zu. Die Beamten trafen dort das vermeintliche Opfer auch an, jedoch „völlig unversehrt und vom Einsatz überrascht“. Der 25-jährige war nach eigenen Angaben zufolge freiwillig dort.

Nach den ersten Ermittlungen kam es zu keiner Zeit zu einer strafbaren Handlung. „Weder in den Niederlanden noch in Deutschland wurden beteiligte oder unbeteiligte Personen zu Handlungen genötigt oder gar gezwungen“, so die Polizei. Zur Zeit werden in Zusammenarbeit mit der niederländischen Polizei die Hintergründe des Einsatzes aufgeklärt. Sollte der Einsatz ganz bewusst und wider besseres Wissen verursacht worden sein, wird sich der Verursacher verantworten müssen. Gegen 20 Uhr wurden alle Einsatzkräfte aus dem Einsatz entlassen.