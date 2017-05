Lokalsport

Fahrsport: Carl Holzum gewinnt erste S-Prüfung

Herausragenden Fahrsport boten die Gespannfahrer beim zweitägigen Fahrturnier des RFV Emlichheim. Mit Daniela Schrovenwever und Friedrich Schotz stellte der Gastgeber zwei Sieger in den kombinierten Prüfungen.

Emlichheim. Es begann schon gut für den gastgebenden RFV Emlichheim: Beim großen Fahrturnier an der Vechte gelang Lokalmatadorin Daniela Schrovenwever nach einer gelungenen Dressurprüfung die schnellste fehlerfreie Fahrt durch den Kegelparcours folgen. Und weil sie auch im Gelände nichts anbrennen ließ, siegte die Emlichheimerin in der kombinierten Wertung der Einspänner/Pferde in der Klasse A.

Insgesamt passte nahezu alles an diesem Wochenende in Emlichheim: Das Dressurviereck auf bestem Rasengeläuf, der Hindernisparcours auf dem gepflegten Sandplatz und sieben zum Teil neu erstellte feste Fahrhindernisse im Gelände boten den Schauplatz für starke Leistungen. „ Unsere Mühen haben sich gelohnt“, freute sich der Vereinsvorsitzende Heinrich Lucas.

Neben Daniela Schrovenwever gewann auch Friedrich Schotz mit den Ponys eine kombinierte Prüfung. Er siegte in der Dressur der Klasse A knapp vor Vereinskollege Herbert Cöper – und nach dessen dritten Platz beim Kegelfahren wurde es vor der abschließenden Geländeprüfung noch einmal spannend für Schotz. Cöper legte mit seinen beiden Ponys eine furiose Fahrt durchs Gelände hin und belegte Rang zwei. Am Ende gab es einen Emlichheimer Doppelerfolg für Friedrich Schotz und Herbert Cöper.

Mit viel Spannung wurde der Aufgalopp der beiden Emlichheimer Fahrsportler Lina Rökker und René Jeurink mit ihren Zweispännern in der schweren Klasse erwartet. Für Rökker war es der erste Start in einer Prüfung der Klasse S. Mit seinem vierten Platz in der ersten Teilprüfung war Jeurink gut gestartet. Rökker folgte auf Platz sieben. Im Anschluss fuhr Rökker mit „Beach Boy“ und „Jacky Chan“ eine schnelle Runde durch den Hinderniskurs. Alle Bälle blieben auf den Kegeln liegen und mit 13 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten fuhr die Emlichheimerin durch die Lichtschranke. Pech hatte René Jeurink: Er benötige nur eine Sekunde mehr als Rökker, aber gleich drei Bälle rollten herunter. Die große Stunde für Jeurink schlug dann aber in der Geländetour. In drei der sieben Hindernisse holte er mit „Donchelli“ und „Duncan Mc Cloud“ die Bestzeiten und entschied das Gelände für sich. Rökker landete auf Platz fünf.

Im Endklassement siegte Carl Holzum von der Sportgemeinschaft Oldenburger Münsterland. Lina Rökker übernahm bei ihrer S-Premiere den fünften Platz vor ihrem Vereinskollegen René Jeurink. Von Jeurink, der am vergangenen Wochenende in Klappschau bei der ersten Sichtung zur Weltmeisterschaft in Minden schon mit guten Platzierungen in der Klasse S glänzte, und Rökker kann man in dieser Saison wieder viel Gutes erwarten.