Ticker

Fahrgast „ausgerastet“: Zug in Leipzig geräumt

dpa Leipzig. Am Bahnhof Leipzig-Messe ist am Mittag ein Zug geräumt worden. Ein Fahrgast sei „ausgerastet“, teilte die Polizei mit. Nähere Informationen waren zunächst nicht zu erhalten. Ob es eine Bedrohungslage für die übrigen Passagiere gab, war unklar. Der Fahrgast soll in einem Waggon eingeschlossen worden sein.