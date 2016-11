Obergrafschaft

Fahrerflucht: Kind bei Unfall leicht verletzt

Eine Autofahrerin hat am Donnerstag in Bad Bentheim ein Kind angefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

gn Bad Bentheim. Auf der Straße Rehwinkel in Bad Bentheim hat eine Autofahrerin am Donnerstag gegen 13.10 Uhr Fahrerflucht begangen. In Höhe der Hauses Nummer 6 lief laut Polizeibericht ein Kind „ohne auf den Verkehr zu achten“ auf die Fahrbahn. Eine Autofahrerin, die den Rehwinkel in Richtung Alter Postweg befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Kind leicht verletzt wurde.

Die Autofahrerin stieg kurz aus und redete mit dem Kind. „Dann stieg sie wieder in den Wagen und verließ die Unfallstelle, ohne sich weiter um das Kind zu kümmern“, teilt die Polizei am Freitag mit.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter Telefon 05922 9800 zu melden.