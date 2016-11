Grafschaft

Fahndung nach Überfall auf Handygeschäft

Gleich mehrere Überfälle in der Grafschaft beschäftigen an diesem Wochenende die Polizei. Bereits am Freitag war in Nordhorn ein Tabakgeschäft überfallen worden. Am Sonnabend traf es dann ein Handygeschäft in Neuenhaus.

Neuenhaus. Am Samstagmittag um 12.25 Uhr ist an der Veldhausener Straße in Neuenhaus ein Handygeschäft überfallen worden. Zwei Täter betraten nach Polizeiangaben den Verkaufsraum und raubten im Geschäft eine Vielzahl von Handys.

Die Flucht beider Täter wurde von Zeugen beobachtet. Die Polizei leitete eine Großfahndung nach einem silberfarbenen VW-Bulli mit niederländischem Kennzeichen ein. Auch die Polizei in den Niederlanden beteiligte sich an der Fahndung nach den Tätern und dem Fluchtfahrzeug.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943 92000 in Verbindung zu setzen.

Überfall auf Tabakgeschäft misslingt

Nordhorn. Bereits am Freitagmittag um 12.15 Uhr hatten zwei Täter versucht, ein Tabakgeschäft an der Lindenallee in Nordhorn zu überfallen. „Sie betraten zum Teil maskiert den Verkaufsraum und forderten unter Vorhalt eines Messers die Einnahmen“, berichtete die Polizei am Sonnabend.

Durch das Einschreiten des Ladenbesitzers wurden beide Täter zur Flucht gezwungen. Sie konnten kein Geld erbeuten und flüchteten zu Fuß.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 in Verbindung zu setzen.

Tresor in Schüttorf aufgebrochen

Schüttorf. In der Nacht von Freitag zu Sonnabend sind Unbekannte in ein Geschäft für Tiernahrung an der Salzbergener Straße in Schüttorf eingestiegen. Sie brachen zunächst gewaltsam mehrere Türen auf, um bis in die Büroräume des Geschäfts zu gelangen. „Dort wurde dann ein aufgefundener Tresor mit schwerem Werkzeug professionell aufgebrochen und Bargeld entwendet“, meldete die Polizei.

Allein den verursachten Sachschaden schätzen die Beamten auf über 5000 Euro. Bereits im Juni war es dort zu einem gleichartigen Einbruch gekommen. Zeugen sollten sich unter Telefon 05922 9800 mit der Polizei Bentheim in Verbindung zu setzen.

Drei Wohnhauseinbrüche in Bad Bentheim

Bad Bentheim. Zu gleich drei Wohnhauseinbrüchen kam es vermutlich am späten Sonnabendnachmittag in Bad Bentheim. An Hilgenstiege, Pastuninkstraße und Gildehauser Straße stiegen Unbekannte in Wohnhäuser ein. „In allen Fällen wurden Zugangstüren oder Fenster gewaltsam aufgebrochen und anschließend das Haus nach Diebesgut durchsucht“, berichtete die Polizei am Sonntag. Die Täter nahmen Schmuck und Bargeld mit.

„Möglicherweise wurden alle Taten von denselben Tätern begangen. Die Ermittlungen hierzu laufen“, so die Polizei. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05922 9800 mit der Polizei Bad Bentheim in Verbindung zu setzen.