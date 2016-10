Grafschafter Schaufenster

Färbereistraße 3: Markant und leicht zugleich

Über luftige Laubengänge geht es in die einzelnen Wohnungen.

Wie eine Skulptur wirkt das Haus, es mischt Dynamik mit Statik, es setzt einen städtebaulichen Akzent und markiert den Eingang zur RAWE-Siedlung: Der Hamburger Architekt Bernd Wessling hat ein weißes band geplant.

bkNordhorn. Eine städtebauliche Dominanz hat sich der gebürtige Grafschafter Bernd Wessling für dieses Grundstück gewünscht, das nun zusammen mit dem gegenüberliegenden Kindergarten eine städtebauliche Auftaktsituation für die dahinterliegende Siedlung bildet.

Durch die Winkelform des Hauses wirkt der Baukörper noch größer, als er in Wirklichkeit ist, denn dem ankommenden Betrachter zeigen sich nur die beiden langen Außenseiten. Dadurch erhält das Gebäude eine gewünschte Dominanz.

„Diese Dominanz wird noch einmal durch die markant in den Baukörper eingeschnittenen Laubengänge in seiner Länge verstärkt“, erklärt der Planer Bernd Wessling von Wessling + Walkenhorst Architekten BDA aus Hamburg.

Auf der Innenseite des Gebäudewinkels entsteht eine ruhigere abgewandte Hofsituation mit Freisitzen für die acht Wohnungen im Obergeschoss. Das Erdgeschoss wird gewerblich genutzt. Ein oder zwei Einheiten mit 400 beziehungsweise 200 Quadratmetern sind übrigens zeitnah frei.

Eine Besonderheit des Gebäudes besteht in der Fassade: Der Entwurfsgedanke beruht auf den Gegensätzen von „Dynamik und Statik“ und „Kälte und Wärme“, verrät Architekt Wessling: „Die mäandrierenden Öffnungen und Fensterbänder ziehen sich um den kompletten Baukörper und geben ihm auf diese Weise eine Dynamik und einen skulpturalen Charakter. Das statische Moment wird durch das grau hervorgehobene Treppenhaus mit den Eingängen aufgegriffen, das eine vertikale geschossübergreifende Verankerung des Mäanders herstellt.“

Das breite, sich über die Fassade schlängelnde weiße Band aus Putz soll nicht nur die gesamte Neubaufassade gliedern, sondern ihr auch eine gewisse spielerische Leichtigkeit verleihen. Die Putzfassade sticht hervor und bildet einen belebten Kontrast zu den zurückliegenden, mit Holzwerkstoffplatten bekleideten Feldern, die Fenster, Laubengänge und Loggien ebenfalls zu Bändern zusammenfassen. „Das Mäanderband ist ordnende und raumbildende Struktur – sie fasst die durch die Nutzungen Wohnen und Büro unterschiedlichen Fassadenöffnungen zu einem Fassadenthema zusammen“, erläutert Bernd Wessling.

Die Farben sollen das Wechselspiel aufgreifen und so die Leichtigkeit unterstützen. Der kühlen Eleganz des weißen feinporigen Wärmedämmverbundsystems stehen die warmen, zurückliegenden Holzflächen gegenüber. „Erst dadurch wird der weiße Mäander wirklich erlebbar, bekommt seine Leichtigkeit und wird so zum verbindenden Element“, meint Entwerfer Wessling.

Die Gebäudekonzeption zielt auf einen maximalen Wärmeschutz und damit minimalen Energieverbrauch. Dazu zählt der kompakte Baukörper mit einem guten Verhältnis von wärmeabgebender Hüllfläche zum beheizten Volumen, die optimierten Geschosshöhen, Fensterflächen mit hochwertiger Dreifach-Verglasung, Luftdichtigkeit der Gebäudehülle, extremst optimierte Wärmedämmung und Wärmebrückenminimierung sowie modernste haustechnische Installationen wie dezentrale legionellenfreie Warmwassererzeugung oder die Energiebereitstellung über ein externes Blockheizkraftwerk. Dadurch konnte der sogenannte KfW-Effizienzhaus 55-Standard erreicht werden.

Besonderen Wert haben Bauherren und Planer auf die flexible Nutzungsmöglichkeit der Büroflächen gelegt. So sind nicht nur verschiedene Bürostrukturen möglich, sondern auch unterschiedlich große Mietereinheiten. Das Foyer im Erdgeschoss wurde so weit wie möglich geöffnet und so ein repräsentativer Zugang gestaltet.