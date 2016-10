Obergrafschaft

Eylarduswerk-„Musterhof“ feiert Jubiläum

Die Wohngruppenarbeit des Eylarduswerkes hat eine lange Tradition. Die Gruppe Tannenhoek gibt es inzwischen seit 25 Jahren.

Gildehaus. Bereits Mitte der 70er Jahre wurden vier größere Einfamilienhäuser im damaligen Kinderdorf „Eylardushof“ errichtet. 1981 entstand die erste Außenwohngruppe in Nordhorn. Heute sind 19 der 25 Wohn- und Familiengruppen des Eylarduswerkes ausgelagert. Insgesamt 150 Kinder leben in einer ganz normalen Wohnumgebung, auf Bauernhöfen oder in einem größeren Einfamilienhaus.

Die Eröffnung der Außenwohngruppe Tannenhoek erfolgte 1991 auf dem Bauernhof Pieper in Waldseite. Länger als ein Jahr hat es gedauert, bis neun Jungen im Alter zwischen acht und 18 Jahren und die sechs Pädagogen ins ehemalige Wohnhaus der Familie Pieper einziehen konnten. Im ehemaligen Stallgebäude wurden drei kleine Appartements für Jugendliche geschaffen. Die dort betreuten Kinder besuchen verschiedene Schulen oder berufsbildende Maßnahmen in Gildehaus und Nordhorn. In 25 Jahren wurden mehr als 100 Kinder und Jugendliche in der Wohngruppe Tannenhoek betreut. Die ländliche Umgebung und das großzügige Außengelände bieten ein breites Spektrum an pädagogischen Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten – und auch genug Platz, sich mal aus dem Weg zu gehen in Krisenzeiten.

Die Wohngruppe Tannenhoek des Eylarduswerkes gibt es mittlerweile seit 25 Jahren in Gildehaus.

„Als der Tannenhoek 1991 endlich fertiggestellt wurde, war diese Gruppe unser Musterhof, denn er unterschied sich damals hinsichtlich der Lage und den räumlichen Möglichkeiten deutlich von den anderen Wohngruppen“, erinnert sich Eylarduswerk-Vorstand Friedhelm Wensing noch gut an sein erstes Bauprojekt, das ihm seinerzeit als 27-jährigem Verwaltungsleiter manche schlaflose Nacht bereitet habe, angesichts vieler Unwägbarkeiten. Denn die Pädagogen Ernst Niehues und Pieter Lang hätten 1989 bei der Vorstellung des Konzeptes klargemacht, wie alles auszusehen hätte: Teiche, Tierhaltung, Außengeländegestaltung, Scheunennutzung und auch die Appartements für die Verselbstständigung der Jugendlichen. Das geeignete Gelände dafür war schnell gefunden und der Kaufvertrag bereits 1989 unterschrieben, denn gerade Jugendämter aus Großstädten würden solche ländlichen Standorte schätzen, weil sie „die Überschaubarkeit von Prozessen und Abläufen ermöglichen, die Hürden bei Ausweichtendenzen erhöhen und viel Freiraum bieten zum Spielen, für Sport, erlebniszentrierte Freizeitgestaltung sowie für den Umgang mit Tieren und Natur“. Wensing dankte allen Kollegen für ihre Arbeit in 25 Jahren, inklusive Regionalleiter Wolfgang Lemmer und dem aktuellen Teamleiter Stefan Meiners, der sich sehr stolz über sein Team äußerte. Dazu gehören auch eine Hauswirtschafterin, ein Erzieher in der berufsbegleitenden Ausbildung und ein Praktikant. Therapeutische Unterstützung erfolgt durch Psychologen und andere Fachdienste des Eylarduswerkes. Denn 25 Jahre Tannenhoek sind nach den Worten von Wensing eine echte Herausforderung: Rund-um-die-Uhr-Betreuung, Nacht- und Bereitschaftsdienste, Spannungen und manchmal auch Aggressionen. Aber auch: Annehmen, Vertrauen, Ermutigung, Wegbegleitung und Zuneigung mit dem Ziel eines respektvollen Umgehens miteinander.

„Es ist wirklich schön hier“

Ein größeres Kompliment als das von „Gruppen-Opa“ Lucas kann es für dieses Engagement eigentlich nicht geben. Denn der 16-Jährige, seit 2010 im Tannenhoek und damit am längsten, kehrte nach sechs Jahren und langer Vorbereitung in seine Familie zurück zu seiner Mutter. Doch nach einigen Monaten stellten beide fest: Es funktioniert einfach nicht auf Dauer, sondern nur besuchsweise. „Da habe ich mich entschieden, in den Tannenhoek zurückzukehren, denn hier ist es wirklich schön“, fanden seine ehrlichen Ausführungen viel Beifall bei den zahlreichen Gästen anlässlich des Jubiläums, zu denen auch Landrat Friedrich Kethorn und Bad Bentheims Bürgermeister Volker Pannen gehörten, die beide voll des Lobes waren. Was auch für die Arbeit mit den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen gelte, die in den vergangenen zwei Jahren unter anderem auch vom Eylarduswerk aufgenommen worden sind. In Bad Bentheim werden inzwischen mehr als 90 dieser Flüchtlinge betreut, die ohne Eltern die Flucht überstanden.

Der Landrat dankte „aus Überzeugung“ dafür, dass im Tannenhoek Kinder und Jugendliche wichtige familienähnliche Strukturen vorfinden, wenn sie nach Ansicht der Jugendämter schon nicht bei den Eltern bleiben könnten. Die Ämter wiederum schätzten die fachliche und einfühlsame Herangehensweise und die emotionale Stärke der Erzieher sowie die gute Zusammenarbeit, um die Kinder und Jugendlichen gut fürs Leben vorzubereiten. Auch Volker Pannen ist sich sicher, dass die vielen positiven Erfahrungen an einem Rückzugsort wie der Wohngruppe Tannenhoek dazu beitragen könnten, sich im Leben zu behaupten. Aber auch die gesellschaftliche Anbindung der Kinder in Vereinen könnte zu diesem Gelingen beitragen. Das Engagement von einigen Jugendlichen in der Ortsfeuerwehr sei dafür ein gutes Beispiel. Sein Fazit: Die Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen sind beim Eylarduswerk in guten Händen.