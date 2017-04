Region

Exhibitionist auf Autobahn bei Emsbüren

Eine Familie staunte am Sonntag wohl nicht schlecht, als sie einen nackten Mann neben der Autobahn entdeckte. Die Polizei sucht Zeugen.

gn Emsbüren. Am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr kam es auf der A 30 zu einem ungewöhnlichen Fall von Exhibitionismus. Eine Familie aus Ochtrup war auf der Autobahn in Richtung Osnabrück unterwegs. „Plötzlich stellten sie neben der Autobahn kurz hinter der Ausfahrt Salzbergen in Richtung Rheine Nord im Bereich der Ems-Brücke einen vollkommen nackten Mann fest“, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann hatte lediglich eine Gürteltasche um den Bauch gebunden, ansonsten war er völlig unbekleidet. Der Mann soll etwa 50 Jahre alt gewesen sein, hatte eine stämmige Figur und grau-meliertes, krauses Haar. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Autobahnpolizei verlief ohne Ergebnis.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter Telefon 0591 870 zu melden.