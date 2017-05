Ticker

Ex-Motorrad-Champion Hayden nach Unfall gestorben

dpa Cesena. Ex-Motorrad-Weltmeister Nicky Hayden ist nach einem Fahrradunfall in Italien gestorben. Er sei seinen Verletzungen erlegen, teilte das Krankenhaus in Cesena mit. Der 35-jährige US-Amerikaner war am vergangenen Mittwoch von einem Auto erfasst worden, als er mit einer Gruppe Radfahrer nahe Rimini unterwegs war. Mit schweren Hirnverletzungen lag er die letzten Tage auf der Intensivstation. Hayden hatte 2006 den Titel in der MotoGP geholt. Er war seit 2016 für das Honda-Team bei der Superbike-WM am Start.