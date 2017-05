Ticker

EU-Kommission macht Vorschlag für europäisches Mautsystem

dpa Brüssel. Die EU-Kommission will heute Pläne für ein europäisches Mautsystem präsentieren. Ein einheitliches Zahlungssystem für die Straßennutzung hat die EU bereits 2004 beschlossen. Es soll zunächst Lkw-Fahrern und später für alle Verkehrsteilnehmer zur Verfügung stehen. EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc will ein ganzes Paket vorstellen, bei dem es auch um die Zukunft des Auto- und Busverkehrs in Europa geht.