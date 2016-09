Ticker

EU ebnet den Weg für raschen Start des Weltklimapakts

dpa Brüssel. Knapp zehn Monate nach dem Verhandlungsdurchbruch in Paris ist das Inkrafttreten des historischen Weltklimapakts greifbar nah: Die EU-Umweltminister billigten in Brüssel ein Schnellverfahren für die Ratifizierung und schufen damit eine wichtige Grundlage, dass das Abkommen schon in wenigen Wochen gelten kann. Letzte Unstimmigkeiten innerhalb der EU räumten die Minister aus, wie der Rat als Vertretung der EU-Staaten mitteilte. Der erste weltweit verbindliche Klimavertrag soll die gefährliche Erderwärmung stoppen.