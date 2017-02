Niedergrafschaft

Erzieherin wirkt 43 Jahre in Neugnadenfeld

Sichtlich ergriffen nahm Hardy Kroezen am vergangenen Freitag in der Kita Neugnadenfeld unter Tränen Abschied von ihren Kollegen und den Kindern. Nach 43 Jahren als Erzieherin geht die 63-Jährige nun in den Ruhestand.

Neugnadenfeld. Mehr als 800 Kinder aus Neugnadenfeld und Ringe hat Kroezen auf das Leben vorbereitet. „In einigen Familien hat sie sogar drei Generationen betreut“, sagt Pfarrer Volker Mihan von der Herrnhuter Brüdergemeine, die als Träger für die Kita verantwortlich ist. „Eine bessere Mitarbeiterin als Hardy kann man sich nicht wünschen“, schwärmt er.

In Echteler aufgewachsen, lebt die Erzieherin mittlerweile in Emlichheim. Als junge Frau hatte sie ihre Grafschafter Heimat zunächst für einige Zeit verlassen und ein Jahr in Lingen und Düsseldorf in Kindergärten gearbeitet. „Dann hörte ich, dass in Neugnadenfeld dringend eine Erzieherin gebraucht wird und bin nach Hause zurückgekehrt“, erzählt Kroezen. Viel hat sich seitdem in ihrem Leben verändert, sie hat geheiratet, drei Kinder großgezogen und bereits ein Enkelkind.

Davon, dass sich die Kindererziehung stark verändert hätte, will die 63-Jährige jedoch nichts hören. „Oft wird erzählt, dass früher im Kindergarten nur gespielt wurde. Das stimmt überhaupt nicht. Schon vor 43 Jahren fand vorschulische Bildung statt. Wir haben es nur nicht so genannt“, erklärt sie.

Gesunde Ernährung

Stärker in den Fokus sei im Laufe der Jahre die Ernährungswissenschaft gerückt. „Um immer auf dem neusten Stand zu sein, habe ich dazu auch Fortbildungen besucht“, sagt Kroezen. Damit die Kinder fit bleiben, gibt es Obst statt Süßigkeiten und Wasser oder Fruchtschorle statt purem Saft. „Außerdem bin ich immer wieder mit den Kleinen im Wald spazieren gegangen“, sagt Kroezen. Zu sagen, was ihr am meisten Spaß gemacht hat, fällt ihr schwer. „Eigentlich mochte ich alles. Zum Beispiel liebe ich es, Geschichten vorzulesen. Wenn die Kinder einem gespannt zuhören, ist das ein tolles Gefühl“, sagt sie.

Die Kita an der Schwedenstraße ist im Laufe der Jahre stark gewachsen. „Damals waren wir vier Erzieherinnen, heute sind wir 14“, sagt Kroezen. Wichtig sei ihr stets gewesen, dass die Kinder ihre eigenen Talente entfalten konnten. Die Kindergartengruppen sind deshalb offene Gruppen. Jedes Kind entscheidet selbst, wo es mitmachen möchte.

Für Kroezen war ihre Tätigkeit stets mehr Berufung als Beruf. „Man muss sich auf die Kinder auch emotional einlassen. Die spüren sofort, wenn jemand Liebe mitbringt. Nur so macht der Beruf Spaß“, sagt sie. Den Beweis liefert ein kleines Mädchen. Kaum sieht das Kind seine Erzieherin, ruft es „Hardy“ und rennt zu ihr, lässt sich umarmen und auf den Schoß nehmen. „Die großen Kinder sind schon eigenständiger. Aber gerade die Kleinen brauchen die Bindung. Ich bin für sie ein Familienmitglied und sie für mich auch“, betont die 63-Jährige.

In Neugnadenfeld ist Hardy Kroezen nicht nur bei den jüngsten Einwohnern beliebt, sondern auch bei den Ältesten. „Wenn ein Senior Geburtstag hat, dann kommen wir bei ihm oder ihr zuhause vorbei und singen ein Lied. Das verbindet den Ort mit dem Kindergarten und Jung mit Alt“, sagt sie.

Dritte Verabschiedung

Sich zu verabschieden fällt der Erzieherin schwer – und das obwohl es bereits das dritte Mal ist, dass sie Lebwohl sagt. Ursprünglich war geplant, dass Hardy Kroezen bereits vergangenen Dezember in Rente geht. Es gab zuerst einen Abschiedsgottesdienst und später eine Abschiedsfeier im Dorfgemeinschaftshaus. „Und dann ist eine ihrer Kolleginen vom Pferd gestürzt und uns fehlte eine Erzieherin“, sagt Kita-Leiterin Karoline Lambers. „Als wir Hardy gefragt haben, ob sie noch etwas bleiben möchte, hat sie sofort Ja gesagt“, erinnert sich Lambers.

„Eigentlich möchte ich auch jetzt nicht aufhören, hier zu arbeiten, aber irgendwann muss leider Schluss sein“, sagt Kroezen und fügt hinzu: „zumindest teilweise“. Sie verrät, dass sie sich bereit erklärt hat, hin und wieder Urlaubsvertretungen zu übernehmen. „Wenn ich weiß, dass ich zumindest manchmal wieder kommen kann, fällt es mir leichter, heute zu gehen“, sagt sie.

Pläne für den Ruhestand hat sie bereits. „Ich werde mit meinem Mann häufiger mit dem Wohnmobil in Deutschland unterwegs sein“, sagt die 63-Jährige. Zudem wünscht sie sich, mehr Zeit mit ihren eigenen Kindern und dem Enkelkind zu verbringen.