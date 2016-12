Lokalsport

Erstmals rollt der Futsal-Ball

Die Jugendfußballer von der F- bis zur A-Jugend spielen die nächsten Wochen in der Halle um die Kreismeisterschaft. Ziel ist der große Endspieltag, der am 12. Februar 2017 im Nordhorner Euregium über die Bühne geht.

gn Nordhorn. Eine Neuerung gibt es in dieser Hallensaison für die Jugendfußballer im NFV-Kreis Grafschaft Bentheim. Die Hallenkreismeisterschaften werden zum ersten Mal als „Futsal-Meisterschaften“ ausgetragen. So wird von der F- bis zur A-Jugend mit einem Futsal-Ball gespielt. Der ist schwerer und hat andere Sprungeigenschaften als ein normaler Fußball. Damit möchte der Deutsche Fußballbund (DFB) noch mehr Wert auf die Technik beim Hallenfußball legen. Eine weitere wichtige Änderung ist, dass mit Seitenaus gespielt wird.

Alle Regeln des Futsals wurden für die Hallenmeisterschaften im Kreisgebiet allerdings nicht übernommen. Das Ziel für die Jugendmannschaften aus der Grafschaft bleibt dasselbe: Am 12. Februar 2017 wird im Nordhorner Euregium der große Endspieltag mit den Finalpartien in allen sechs Altersklassen ausgetragen.

Während der Kreisjugendausschuss um den Vorsitzenden Harald Koning in der vergangenen Hallensaison wegen der Flüchtlingsproblematik improvisieren musste, stehen nun wieder mehr Sporthallen für die zahlreichen Vor- und Zwischenrunden zur Verfügung. Vor allem in der Kreissporthalle rollt oft der Futsal-Ball.

Den Anfang haben am vergangenen Wochenende bereits die D-Jugendfußballer gemacht. In Emlichheim stand am Sonnabend die erste Vorrundengruppe in der Altersklasse auf dem Programm. Dabei lösten die D-Jugendkicker des VfL Weiße Elf und der JSG Niedergrafschaft die Tickets für die Zwischenrunde.

In den kommenden Wochen geht es in allen Altersklassen Schlag auf Schlag. In dieser Woche werden auch in der F-, E-, C-, B- und A-Jugend die ersten Vorrundengruppen ausgespielt. Die letzten Teams greifen dann am zweiten Januar-Wochenende in die Hallenkreismeisterschaften ein.

In allen Vorrundengruppen qualifizieren sich jeweils die beiden Erstplatzierten für die Zwischenrunden, die Mitte Januar und Anfang Februar ausgespielt werden. Die F- und D-Jugendlichen ermitteln am Sonnabend, 14. Januar, in der Schüttorfer Vechtehalle ihre beiden Finalteilnehmer. Einen Tag später kämpfen in der Nordhorner Kreissporthalle die C- und A-Jugendlichen um den Einzug ins Endspiel. Zum Abschluss der Zwischenrunden ist am Sonntag, 5. Februar, erneut die Nordhorner Kreissporthalle der Schauplatz für die Duelle bei den E- und B-Jugendlichen.