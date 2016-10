Nordhorn

Erstes Richtfest im Nordhorner „Marienpark“

Die Umgestaltung des ehemaligen Marienkrankenhaus-Areals geht voran: Am Freitag wurde Richtfest für die neue Seniorenwohnanlage „Am Marienpark“ gefeiert.

Nordhorn. Das 3,5 Millionen Euro teure Neubauprojekt schafft 24 Wohnungen für betreutes Wohnen. Es soll im Mai 2017 bezugsfertig sein.

„Dieses Haus steht auf einem guten Fundament“, sagte der katholische Pfarrer Clemens Loth bei der Segnung des Neubaus auf dem Gelände des früheren Marienkrankenhauses. Er wünschte sich ein Haus mit offenen Türen, in dem die Bewohner, Gäste und Mitarbeiter sich wohlfühlen. Gemeinsam mit Pfarrer Ulrich Högemann zelebrierte Loth eine kurze Andacht und erbat Gottes Segen für den Neubau.

Mit dem Aufziehen des Richtkranzes über der neuen Servicewohnanlage ist ein erster großer Meilenstein auf dem früheren Krankenhausgelände erreicht. In dem Neubau entstehen 24 Wohnungen für Betreutes Wohnen. Platz dafür hatte zuvor der Teilabriss des früheren Krankranhaustrakts C geschaffen. 23 Wohnungen seien bereits verkauft, sagte David Korte von der Investorengemeinschaft, bestehend aus dem Bauunternehmen Büter aus Ringe und der Nordhorner GM+Partner Projektentwicklungsgesellschaft (Müller-Korte-Maas). Knapp eineinhalb Jahre nach Unterzeichnung der ersten Verträge sei damit „schon ganz viel geschafft“. Das sei nur möglich dank der guten und reibungslosen Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten einschließlich der Stadt Nordhorn.

Bürgermeister Thomas Berling sprach von einem „Tag großer Freude“ für Nordhorn. Die Investoren hätten ein überzeugendes Konzept vorgelegt, das ein Wohnquartier mit hoher Qualität schaffe.

Die Servicewohnanlage soll Teil eines großen Pflegezentrums werden, zu dem auch eine Pflegeeinrichtung mit 60 Plätzen gehört. Träger wird die Ende 2015 gegründete „Caritas St. Marien Pflege GmbH“. Die Pflegeeinrichtung entsteht im ehemaligen Kerngebäude des MKH, das dafür in den vergangenen Monaten weitgehend entkernt wurde. Der Startschuss zum Umbau dieses Teilbereichs soll in wenigen Wochen fallen. Insgesamt sollen in den Bau des Pflegezentrums bis 2018 rund 8,6 Millionen Euro fließen.

„In rasantem Tempo“ geht nach den Worten von David Korte auch die Umgestaltung des übrigen MKH-Geländes voran: Von den 12 Bauplätzen an der Hannoverstraße seien nur noch drei zu haben. Erste Baumaßnahmen seien angelaufen. Die Vermarktung der 36 Wohneinheiten des entstehenden Riegelbaus am Kanalweg sei ebenfalls sehr gut angelaufen.