Nordhorn

Erste Jungtiere bei den Präriehunden im Zoo

Über Nachwuchs bei den Präriehunden freut sich der Nordhorner Tierpark am Heseper Weg. Die ersten beiden Jungtiere, die bereits im Februar und März zur Welt gekommen sind, verließen jetzt erstmals ihre sicheren Höhlen.

gn Nordhorn. Frühling ist Jungtierzeit im Nordhorner Zoo. Neben dem jüngsten Zuwachs bei den Weißrüssel-Nasenbären sorgten in den vergangenen Wochen auch Kängurus und Halsbandpekaris für die Vergrößerung des Tierbestandes. Sehnlichst erwartet wird in jedem Jahr das „Auftauchen“ der kleinen Präriehunde am Eingangsbereich des Zoos. Die Jungtiere kommen bereits im Februar und März zur Welt, verlassen die sicheren Höhlen aber frühestens im Mai das erste Mal. Jetzt war es endlich soweit. Am vergangenen Freitag konnte Pressesprecherin Ina Deiting die ersten beiden Jungtiere vor die Kamera bekommen. Ina Deiting ist sicher: „Und es werden bestimmt noch viele mehr sein. Bei dem angekündigten Wetter für die kommenden Tage sollten die Besucher ganz bestimmt das ein oder andere kleine Erdhörnchen im Familienzoo am Heseper Weg entdecken.“