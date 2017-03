Nordhorn

Erneut Demonstration für Europa in Nordhorn

Joachim Haming , Vorsitzender des Nordhorner Partnerschaftskomitees, beklagte ein schwindendes Interesse der Menschen an Europa, was sich auch in weniger Mitfahrern beim Besuch von Partnerstädten äußere. Foto: Kersten

Hauptredner war bei der Demonstration am Sonntag Lossers Bürgermeister Michael Sijbom. Foto: Kersten

Wieder haben sich am Sonntag auf dem Europaplatz in Nordhorn rund 150 Menschen versammelt, um ein Statement für ein starkes, demokratisches Europa zu setzen. Betont wurde dabei der ideelle Wert der Gemeinschaft.

Nordhorn. Beethovens „Ode an die Freude“ schallte am Sonntagnachmittag über den Europaplatz, noch bevor die Demonstration des Aktionsbündnisses „Flagge zeigen für Europa“ begonnen hatte. Es ist der 190. Todestag des Komponisten, doch seine wohl bekannteste Melodie steht für das demokratische, freundschaftliche Leben und Miteinander in Europa. Damit dieser Zustand nicht als selbstverständlich hingenommen wird, hat das Bündnis zum zweiten Mal dazu aufgerufen, sich aktiv als Europäer zu bekennen. Moderator Bernd Finke freute sich über das zahlreiche Erscheinen: „Es ist toll, dass Sie den Mut haben, auf die Straße zu gehen und zu sagen: Ich bin für Europa und die Demokratie, die dahinter steht.“

Eine flammende Rede hielt Michael Sijbom, Bürgermeister der niederländischen Nachbargemeinde Losser. „Die Grenzen sind in den Köpfen und Herzen verschwunden“, meinte Sijbom. Die Öffnung fördere nicht nur den Wohlstand und sei profitabel für Betriebe beider Länder. Wichtiger sei das Kulturelle: „Wir sind nicht nur Nachbarn, sondern Freunde“, rief er unter großem Applaus.

Sijbom erinnerte an die Zeit des Kalten Kriegs, als Europa für ihn als Kind etwas Bedrohliches darstellte. „Der 9. November 1989 war der schönste Tag in meinem Leben“, sagte er. Für Europa zu sein heiße nicht, dass keine Kritik erlaubt ist, und auch nicht, die eigene Kultur zu verlieren: „Europa bedeutet Einheit in Verschiedenheit.“

Kritische Worte von Bürgern

Im Anschluss konnten Bürger ans Mikro treten und ihre Meinung kundtun. Kritische Worte äußerte Achim Haming, Vorsitzender des Partnerschaftskomitees: Er beklagte etwa ein schwindendes Interesse der Menschen an Europa, was sich auch in weniger Mitfahrern beim Besuch von Partnerstädten äußere. „Diese Gleichgültigkeit ist schlimmer als die Extremisten, denn die sind nur die Speerspitze“, sagte er. Auch Andreas Krzok mahnte: „Jeder möge nachdenken, wie die Generationen nach uns nicht nur in Europa arbeiten, sondern sich auch engagieren für dieses kostbare Gut.“

Für Verstimmung unter vielen Teilnehmern sorgte der Beitrag eines Redners mit Schweiz-Flagge in der Hand, der bereits bei der Demo vor zwei Wochen in Erscheinung trat. Die offenen Grenzen hätten die Kriminalität begünstigt und die massenhafte Zuwanderung ermöglicht. Brüssel stehe für einen Moloch, der Gelder verschlinge, die Deutschland nie wiedersehe. Die Veranstalter entzogen dem EU-Kritiker schließlich das Rederecht, was von einigen Anwesenden wiederum auch kritisiert wurde.

Das überparteiliche Aktionsbündnis „Flagge zeigen für Europa“ will alle zwei Wochen demonstrieren, zunächst bis zur Stichwahl in Frankreich am 7. Mai. Nächster Termin ist Sonntag, 9. April, 14 Uhr, Europaplatz.