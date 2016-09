Ticker

Ermittler prüfen Bekennerschreiben zu Dresdner Anschlägen

dpa Dresden. Nach den Sprengstoffanschlägen in Dresden hat ein angebliches Bekennerschreiben im Internet für Verwirrung gesorgt. Echtheit und Identität würden geprüft, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Dresden. Die Erklärung war gestern auf der Internetseite „linksunten.indymedia.org“ veröffentlicht und rasch wieder gelöscht worden. Nach Angaben der Ermittler handelt es sich um eine linksextreme Plattform, auf der Beiträge einfach publiziert werden können. In dem Schreiben wird von einem vorverlegten Feuerwerk zum Tag der Deutschen Einheit gesprochen.