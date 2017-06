Ticker

Ermittler: Manchester-Attentäter wollte möglichst viele töten

dpa Manchester. Der Attentäter von Manchester hat nach Polizeiangaben die „größtmögliche Zahl unschuldiger Menschen“ töten wollen. Die in seinem Rucksack mitgeführte Bombe habe eine „riesige Zahl kleiner Metallobjekte enthalten“, die bei der Detonation „mit hoher Geschwindigkeit in alle Richtungen“ geflogen seien, sagte Kriminalkommissar Jonathan Chadwick bei einer gerichtlichen Anhörung in der nordenglischen Stadt. Salman Abedi, ein Brite libyscher Herkunft, hatte am 22. Mai nach einem Pop-Konzert der US-Sängerin Ariana Grande mit einer Bombe 22 Menschen getötet.