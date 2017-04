Ticker

Erdogan will nach Referendum Todesstrafe auf Tagesordnung setzen

dpa Istanbul. Nach dem von ihm reklamierten Sieg beim Verfassungsreferendum will Staatschef Recep Tayyip Erdogan die Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei auf die Tagesordnung setzen. Das werde seine „erste Aufgabe“ sein, kündigte Erdogan am Abend in Istanbul vor begeisterten Anhängern an.