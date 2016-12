Aus aller Welt

Erdogan spricht nach Doppelanschlag von Vergeltung

Polizei an der Vodafone-Arena in Istanbul. Foto: Sedat Suna

Ermittler machen sich nach den beiden Explosionen an die Sicherung der Spuren. Foto: Sedat Suna

Wieder erschüttern Anschläge die Türkei. Staatschef Erdogan will mit harter Hand reagieren - und spricht von Vergeltung.

dpa Istanbul. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan demonstriert nach dem Doppelanschlag von Istanbul mit mindestens 44 Toten Härte. Eine Splittergruppe der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK hatte sich zu der Tat bekannt.

Erdogan kündigte Vergeltung an: Die Täter müssten einen „noch höheren Preis bezahlen“, sagte er am Sonntag in Istanbul.

Die PKK-Splittergruppe TAK (Freiheitsfalken Kurdistans) schrieb auf ihrer Internetseite, sie habe auf die Gefangenschaft des PKK-Anführers Abdullah Öcalan und die türkischen Militäroperationen vor allem im Südosten des Landes aufmerksam machen wollen.

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) bekundete deutsche Solidarität mit der Türkei im Kampf gegen den Terrorismus. „Unser Bündnispartner weiß, dass wir gemeinsam gegen den Terror stehen“, sagte die Ministerin der „Bild“-Zeitung (Montag). Die brutalen und schändlichen Anschläge von Istanbul seien durch nichts zu rechtfertigen.