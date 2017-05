Ticker

Entscheidung über „Jamaika“-Koalitionsverhandlungen in Kiel

dpa Kiel. CDU, FDP und Grüne entscheiden heute über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen für eine gemeinsame Landesregierung in Schleswig-Holstein. Die Zustimmung der Landesvorstände von CDU und FDP gilt als sicher. Ungewiss ist aber der Ausgang der Entscheidung der Grünen auf einem Landesparteitag am Abend in Neumünster. Als offen gilt, ob die Parteibasis dem Votum des Parteirats folgt, über das ungeliebte Bündnis zu verhandeln. Der Star der Grünen im Norden, Landwirtschaftsminister Robert Habeck, rechnet aber damit.